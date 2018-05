Torino | l’incidente del treno contro un Tir

gqitalia

(Di giovedì 24 maggio 2018) Sono in via di accertamento le cause dell’incidente ferroviario occorso in nottata a Caluso, in provincia di, che ha provocato due morti e 23 feriti, alcuni dei quali in condizioni gravissime. Alle 23.20 tra le stazioni di Rodallo e Caluso, nella frazione di Are, sulla linea Chivasso-Aosta, unregionale ha travolto un trasporto eccezionale che, dopo aver superato le barriere di un passaggio a livello, è rimasto incastrato sui binari. Morto sul colpo il macchinista del regionale 10027 partito da Porta Nuovae diretto a Ivrea. In ospedale è deceduto l’autista di uno dei mezzi di scorta del Tir. Sarebbero 23 i feriti, di cui tre in codice rosso. Tra i più gravi, la capoe l’autista del convoglio. Restano da accertare le cause dell’impatto. La procura di Ivrea ha aperto un’inchiesta. Le indagini, coordinate dal procuratore di Ivrea, Giuseppe Ferrando, ...