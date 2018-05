Torino-Ivrea | scontro tra un treno e un tir fermo sui binari | due morti e 18 feriti

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 maggio 2018) Un tirsuiall’altezza di un passaggio a livello. Unregionale che non riesce a fermarsi in tempo, nonostante il macchinista abbia azionato in freno di emergenza. E lo, che fa deragliare il locomotore e due vagoni. E’ successo mercoledì sera, intorno alle 23:20, sulla linea ferroviariaall’altezza del comune di Caluso. L’impatto violentissimo ha ucciso due persone, tra cui il macchinista. E ci sono diciotto, uno in modo grave. Tra loro anche il capo. Attivate le procedure previste per le maxi-emergenze, sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e 118, che ha allestito un ospedale da campo. Secondo una prima ricostruzione dei tecnici di Rfi, ilpartito alle 22.30 dalla stazione diPorta Nuova ha urtato il tir, un trasporto eccezionale con targa lituana che, “dopo aver sfondato le ...