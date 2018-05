Torino | incidente tra treno e TIR Due morti e 20 feriti

Torino : Fit-Cisl - cordoglio per vittime incidente - chiediamo più sicurezza : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – ‘Siamo vicini alle famiglie delle due vittime e auguriamo alla collega capotreno e agli altri feriti una pronta guarigione”. A dichiararlo è Salvatore Pellecchia, segretario generale aggiunto della Fit-Cisl, in merito all’incidente tra un treno regionale e un tir avvenuto a Caluso. ‘Vista la gravità della situazione ci aspettiamo in giornata una convocazione straordinaria da Rfi e anche ...

L’incidente ferroviario tra Torino e Ivrea : Un treno e un autoarticolato si sono scontrati a un passaggio a Caluso: ci sono almeno 2 morti e 20 feriti The post L’incidente ferroviario tra Torino e Ivrea appeared first on Il Post.

Incidente sulla Torino-Ivrea - treno travolge tir : 2 morti. FOTO : Incidente sulla Torino-Ivrea, treno travolge tir: 2 morti. FOTO Lo schianto è avvenuto intorno alle 23.20 all’altezza del comune di Caluso, dove un convoglio regionale ha travolto un mezzo pesante fermo sui binari all’altezza di un passaggio a livello. Tre delle carrozze sono deragliate e il macchinista è deceduto sul ...

Incidente - treno contro tir sulla Torino-Ivrea : 2 morti | : L'Incidente è avvenuto sulla linea ferroviaria Torino-Ivrea, appena dopo Caluso verso le 23.20. Il rimorchio del tir si è staccato ed è finito contro un'abitazione. Il macchinista è morto sul colpo, l'...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : incidente ferroviario tra Torino e Ivrea - Tir contro treno (24 maggio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: grave incidente ferroviario fra Torino e Ivrea. Ancelotti al Napoli, Spalletti verso il prolungamento con l'Inter (24 maggio 2018)(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 03:50:00 GMT)

Torino. Centauro di 26 anni morto in un incidente a Volpiano : Un motociclista in sella ad una Ducati è morto venerdì pomeriggio in un sinistro stradale in corso Europa, a Volpiano. La

Incidente con tram : fatTorino di JustEat perde una gamba : Incidente ieri pomeriggio a Milano. Un ragazzo di 28 anni, fattorino per JustEat, si è scontrato con un tram della linea 3 dopo aver tentato un sorpasso azzardato ed è rimasto gravemente ferito, al punto da rendere necessaria l'amputazione della gamba dal ginocchio in giù.È accaduto intorno alle 14.30 di ieri in via Mantegani. Il giovane, secondo quanto ricostruito, stava facendo una consegna a domicilio quando, dopo aver superato un tram, è ...

Milano - incidente con tram : fatTorino "Just eat" perde una gamba : L'incidente ha provocato la reazione scomposta di un passante, che ha aggredito con un pugno il conducente di uno dei tram

Milano - incidente con tram : fatTorino “Just eat” perde una gamba : Milano, incidente con tram: fattorino “Just eat” perde una gamba Milano, incidente con tram: fattorino “Just eat” perde una gamba Continua a leggere L'articolo Milano, incidente con tram: fattorino “Just eat” perde una gamba proviene da NewsGo.

Milano - incidente con tram : fatTorino “Just eat” perde una gamba : Milano, incidente con tram: fattorino “Just eat” perde una gamba Milano, incidente con tram: fattorino “Just eat” perde una gamba Continua a leggere L'articolo Milano, incidente con tram: fattorino “Just eat” perde una gamba proviene da NewsGo.

Milano - scontro tra moto e tram Atm : fatTorino perde una gamba/ Grave incidente - vittima dipendente Just Eat : Milano, scontro tra moto e tram: fattorino perde una gamba. Il 28enne, dipendente Just Eat, vittima di un Grave incidente: ecco il comunicato della Atm(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 21:22:00 GMT)

Torino. Incidente in Corso Novara morto Davide Parodi : Un drammatico sinistro stradale è avvenuto mercoledì mattina in Corso Novara angolo Corso Palermo a Torino. Nell’impatto è morto il centauro

Incidente sulla Torino-Savona : uno dei feriti trasportato in codice rosso al S.Croce : Grave Incidente stradale, nella notte, lungo l'autostrada Torino-Savona. Due i veicoli coinvolti, scontratisi all'altezza di Fossano. Tre in totale i feriti: un codice rosso, trasportato all'ospedale ...

Torino - intera famiglia distrutta in un incidente stradale : Tre persone hanno perso la vita per uno scontro frontale tra due veicoli: si tratta di due coniugi di 74 e 75 anni e della loro figlia di 49 anni.Continua a leggere