Tonelli si sposa | ma la sua Claudia è troppo scollata E il vescovo si infuria

Lorenzo Tonelli sposa la sua Claudia - ma il matrimonio finisce in polemica : «Sposa troppo scollata in chiesa» : Il «sì» in un fresco pomeriggio di maggio, poi la cena vista mare sotto il cielo stellato di Cefalù: il sogno d?amore di Lorenzo Tonelli e Claudia Manzella diventa...

