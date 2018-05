Tonelli si sposa | ma la moglie è troppo scollata Il vescovo | Indecoroso

ilgiornale

: Bufera dopo le nozze: il vescovo di Cefalù punta il dito contro la scollatura della sposa e il carretto delle grani… - LiveSicilia : Bufera dopo le nozze: il vescovo di Cefalù punta il dito contro la scollatura della sposa e il carretto delle grani… - LaCnews24 : Sposa troppo scollata, il vescovo minaccia sanzioni per il matrimonio del calciatore Tonelli - cronaca_azzurra : È polemica per le nozze di Tonelli: «Sposa troppo scollata in chiesa» -

(Di giovedì 24 maggio 2018) Che polemica per il matrimonio di Lorenzo, difensore del Napoli, e la modella Claudia Manzella.I due si sonoti martedì pomeriggio nel duomo di Cefalù, ma il vestitoscollato dellaha fatto arrabbiare - e non poco - Giuseppe Marciante,della città nel palermitano. Effettivamente, la scollatura della donna era assai vistosa e, in aggiunta, un carretto senza autorizzazione distribuiva granite agli ospiti sul sagrato della chiesa. E così ilha tuonato, definendo il tutto come un qualcosa di "".Guai per?Infatti, vige un regolamento nel duomo cittadino per preservarne il decoro e per tutelare quello che è un bene dell"Unesco. Insomma, norme infrante in occasione delle nozze del calciatore partenopeo.E così è arrivata una nota stampa diramata dall"ufficio di comunicazione sociale della diocesi, nella quale si legge: "Ildi ...