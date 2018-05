Tommy Hilfiger – Hailey Baldwin e Winnie Harlow ambasciatrici globali del brand per la

Tommy Hilfiger lancia up cycling capsule collection [GALLERY] : Una capsule collection sostenibile quella di Tommy Hilfiger: ecco up cycling per lui e per lei Tommy Hilfiger, di proprietà di PVH Corp. NYSE: PVH], annuncia la capsule collection sostenibile per la Spring 2018 sia per uomo che per donna progettata utilizzando l’upcycling, il processo di trasformazione dei residui di tessuto rimasti alla fine di un ciclo produttivo stagionale. La collezione sarà disponibile in alcuni negozi Tommy Hilfiger ...

Amfar Gala – Alessandra Ambrosio meravigliosa in Tommy Hilfiger : La super modella brasiliana Alessandra Ambrosio ha indossato un abito Tommy Hilfiger alla 25esima edizione dell’Amfar Gala Dominique Charriau Tommy Hilfiger, di proprietà di PVH Corp. [NYSE: PVH], annuncia che la modella e attrice brasiliana Alessandra Ambrosio e la modella e influencer tedesca Caro Daur indossano Tommy Hilfiger al 25 ° Gala annuale Amfar, che raccoglie fondi per programmi di ricerca contro l’HIV/AIDS che si è tenuta ...

Hilfiger inno a diversità da Tommy Jeans : ROMA, 9 MAG - Tommy Hilfiger lancia la capsule Tommy Jeans Spring con una campagna che vede protagonista un gruppo di artisti, cantanti, modelli e influencer provenienti da tutto il mondo. La campagna ...

Lewis Hamilton scalda i motori : dopo Gigi - sarà lui il nuovo designer per Tommy Hilfiger : Se vi stavate chiedendo come mai Tommy Hilfiger premesse così tanto il piede sull’acceleratore del trend ispirato ai circuiti e allo stile della Formula 1, il mistero è svelato. Non si tratta solo della celebrazione di una delle sue più grandi passioni, ovvero le automobili. E nemmeno solo un omaggio all’ultima (strategica) partnership siglata come Official Apparel Partner della scuderia Mercedes-AMG Petronas Motorsport, vincitrice di quattro ...

La prima collezione di Tommy Hilfiger per disabili : Con orli regolabili e chiusure magnetiche, sponsorizzata da atleti paralimpici e famose ballerine paraplegiche The post La prima collezione di Tommy Hilfiger per disabili appeared first on Il Post.