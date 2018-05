Titoli Stato | spread Btp-bund apre in calo a 181 punti

Governo - spread sfonda i 200 punti e poi si assesta sopra 190. Rendimento dei Titoli di Stato italiani ai massimi dal 2014 : Lo spread tra Btp e Bund si è allargato ancora, sfondando i 200 punti, mentre i mercati attendono le decisioni del presidente della Repubblica sul nuovo Governo. Con Sergio Mattarella che si è preso tempo per valutare i profili del premier designato da Lega e M5s, Giuseppe Conte, e di Paolo Savona, economista in corsa per il ruolo di ministro del Tesoro, che negli ultimi anni ha assunto posizioni anti euro. Alle 10:30 il differenziale di ...

Governo - lo spread sfonda i 200 punti. Rendimento dei Titoli di Stato italiani ai massimi da fine 2014 : Lo spread tra Btp e Bund si è allargato ancora nel giorno in cui i mercati attendono le decisioni del presidente della Repubblica sul nuovo Governo. Alle 10:30 il differenziale di Rendimento tra i titoli di Stato decennali italiani e i corrispettivi tedeschi ha avuto una fiammata alle 10:30, quando ha sfondato i 200 punti base, per poi ripiegare restando comunque sopra i 190 punti. Il tasso di interesse pagato dai Btp è arrivato al 2,4%, il ...

Governo - lo spread sfonda i 200 punti. Rendimento dei Titoli di Stato italiani ai massimi da fine 2014 : Lo spread tra Btp e Bund ha sfondato i 200 punti base nel giorno in cui i mercati attendono le decisioni del presidente della Repubblica sul nuovo Governo. Il Rendimento dei titoli di Stato decennali italiani è arrivato al 2,4%, il massimo da novembre 2014. Apertura in netto calo per la Borsa di Milano, con l’indice Ftse Mib che in apertura lasciava sul terreno più dell’1% e ha poi aggravato le perdite arrivando a -1,8%. L'articolo ...

Perché i Titoli di stato italiani sono - di nuovo - a rischio : Ecco cosa pensano i mercati del programma Lega " M5S: non è realistico e verrà addolcito. Oppure porterà al dissesto economico

Unimpresa : in questa legislatura mille miliardi di Titoli di Stato da rinnovare : Secondo l'analisi del Centro studi di Unimpresa, che ha incrociato dati della Banca d'Italia e del ministero dell'Economia, 'considerando i circa 100 miliardi annui di bot emessi e rinnovati, l'...

Titoli Stato : Calenda - spread? questione non è Ue ma chi ti compra debito : Roma, 22 mag. (AdnKronos) – “L’andamento dello spread dimostra una cosa che dico da anni. La questione non è l’Ue o il Fiscal Compact ma chi ti compra il debito. E lì c’è poco da battere i pugni sul tavolo o schiamazzare”. Ad affermarlo in un tweet è il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, commentando l’andamento dello spread. Lo spread, che misura il differenziale tra i Btp italiani e i ...

Titoli Stato : Calenda - spread? questione non è Ue ma chi ti compra debito : Roma, 22 mag. (AdnKronos) – “L’andamento dello spread dimostra una cosa che dico da anni. La questione non è l’Ue o il Fiscal Compact ma chi ti compra il debito. E lì c’è poco da battere i pugni sul tavolo o schiamazzare”. Ad affermarlo in un tweet è il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, commentando l’andamento dello spread. Lo spread, che misura il differenziale tra i Btp italiani e i ...

Titoli Stato : spread apre a 181 punti : Milano, 22 mag. (AdnKronos) – Lo spread tra Btp e Bund tedeschi ha aperto a 181 punti, in calo rispetto alla chiusura di 186 punti di ieri. Il tasso di rendimento scende al 2,35% dopo il picco del 2,41% toccato ieri. L'articolo Titoli Stato: spread apre a 181 punti sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Titoli di Stato italiani : ha senso investire in BTP oggi? : ... ma poco , 1,1% a 50 anni, , e siete a rischio di default " non so come la vedete voi, ma basandomi sui discorsi strampalati fatti in giro da certi personaggi della compagine politica dominante io ...

Vaticano : basta Titoli tossici - Stato dia certificazione : Quando s'introducono e diffondono strumenti economico-finanziari "non affidabili", che creano anche "criticità e rischi sistemici", si può parlare di una 'intossicazione' di quell'organismo". Così il ...

Titoli Stato : spread Btp-Bund flette a 146 punti : Milano, 17 mag. (AdnKronos) – Lo spread tra Btp e Bund flette a 146,4 punti base con un rendimento del 2,1%. Ieri il differenziale tra i Titoli italiani e tedeschi ha chiuso a 150,6 punti base, in rialzo del 15,1%. L'articolo Titoli Stato: spread Btp-Bund flette a 146 punti sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Titoli Stato : spread Btp-Bund flette a 146 punti : Milano, 17 mag. (AdnKronos) – Lo spread tra Btp e Bund flette a 146,4 punti base con un rendimento del 2,1%. Ieri il differenziale tra i Titoli italiani e tedeschi ha chiuso a 150,6 punti base, in rialzo del 15,1%. L'articolo Titoli Stato: spread Btp-Bund flette a 146 punti sembra essere il primo su Meteo Web.

Titoli Stato : Acerbo (Prc) - basta ricatto spread - difendiamo democrazia : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – “L’ultima volta che l’Italia ha subito il ricatto dello spread ci siamo ritrovati il governo Monti, con le sue misure antipopolari, che hanno anche prodotto l’aumento del debito pubblico del nostro paese. Questa volta vogliono propinarci un governo Cottarelli per proseguire l’opera? No, grazie! basta con queste manovre per condizionare la vita democratica dei paesi europei”. ...

Titoli Stato : Acerbo (Prc) - basta ricatto spread - difendiamo democrazia : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – “L’ultima volta che l’Italia ha subito il ricatto dello spread ci siamo ritrovati il governo Monti, con le sue misure antipopolari, che hanno anche prodotto l’aumento del debito pubblico del nostro paese. Questa volta vogliono propinarci un governo Cottarelli per proseguire l’opera? No, grazie! basta con queste manovre per condizionare la vita democratica dei paesi europei”. ...