Titoli di Stato | in asta oltre 5 miliardi di euro di BOT semestrali

Alta volatilità sui Titoli di Stato - spread chiude a 193 punti : Milano, 24 mag. , askanews, Alta volatilità sul mercato secondario italiano. Se in mattinata lo spread era arrivato a scendere anche sotto quota 180 punti, nel corso del pomeriggio ha ripreso a ...

Titoli Stato : spread Btp-bund apre in calo a 181 punti : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – Avvio di giornata in calo per lo spread tra Btp decennali italiani e Bund tedeschi. In apertura il differenziale è sceso a 181 punti, rispetto ai 189 della chiusura di ieri, con un rendimento al 2,32%. L'articolo Titoli Stato: spread Btp-bund apre in calo a 181 punti sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Governo - spread sfonda i 200 punti e poi si assesta sopra 190. Rendimento dei Titoli di Stato italiani ai massimi dal 2014 : Lo spread tra Btp e Bund si è allargato ancora, sfondando i 200 punti, mentre i mercati attendono le decisioni del presidente della Repubblica sul nuovo Governo. Con Sergio Mattarella che si è preso tempo per valutare i profili del premier designato da Lega e M5s, Giuseppe Conte, e di Paolo Savona, economista in corsa per il ruolo di ministro del Tesoro, che negli ultimi anni ha assunto posizioni anti euro. Alle 10:30 il differenziale di ...

Governo - lo spread sfonda i 200 punti. Rendimento dei Titoli di Stato italiani ai massimi da fine 2014 : Lo spread tra Btp e Bund si è allargato ancora nel giorno in cui i mercati attendono le decisioni del presidente della Repubblica sul nuovo Governo. Alle 10:30 il differenziale di Rendimento tra i titoli di Stato decennali italiani e i corrispettivi tedeschi ha avuto una fiammata alle 10:30, quando ha sfondato i 200 punti base, per poi ripiegare restando comunque sopra i 190 punti. Il tasso di interesse pagato dai Btp è arrivato al 2,4%, il ...

Governo - lo spread sfonda i 200 punti. Rendimento dei Titoli di Stato italiani ai massimi da fine 2014 : Lo spread tra Btp e Bund ha sfondato i 200 punti base nel giorno in cui i mercati attendono le decisioni del presidente della Repubblica sul nuovo Governo. Il Rendimento dei titoli di Stato decennali italiani è arrivato al 2,4%, il massimo da novembre 2014. Apertura in netto calo per la Borsa di Milano, con l’indice Ftse Mib che in apertura lasciava sul terreno più dell’1% e ha poi aggravato le perdite arrivando a -1,8%. L'articolo ...

Perché i Titoli di stato italiani sono - di nuovo - a rischio : Ecco cosa pensano i mercati del programma Lega " M5S: non è realistico e verrà addolcito. Oppure porterà al dissesto economico

Unimpresa : in questa legislatura mille miliardi di Titoli di Stato da rinnovare : Secondo l'analisi del Centro studi di Unimpresa, che ha incrociato dati della Banca d'Italia e del ministero dell'Economia, 'considerando i circa 100 miliardi annui di bot emessi e rinnovati, l'...

Titoli Stato : Calenda - spread? questione non è Ue ma chi ti compra debito : Roma, 22 mag. (AdnKronos) – “L’andamento dello spread dimostra una cosa che dico da anni. La questione non è l’Ue o il Fiscal Compact ma chi ti compra il debito. E lì c’è poco da battere i pugni sul tavolo o schiamazzare”. Ad affermarlo in un tweet è il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, commentando l’andamento dello spread. Lo spread, che misura il differenziale tra i Btp italiani e i ...

Titoli Stato : Calenda - spread? questione non è Ue ma chi ti compra debito : Roma, 22 mag. (AdnKronos) – “L’andamento dello spread dimostra una cosa che dico da anni. La questione non è l’Ue o il Fiscal Compact ma chi ti compra il debito. E lì c’è poco da battere i pugni sul tavolo o schiamazzare”. Ad affermarlo in un tweet è il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, commentando l’andamento dello spread. Lo spread, che misura il differenziale tra i Btp italiani e i ...

Titoli Stato : spread apre a 181 punti : Milano, 22 mag. (AdnKronos) – Lo spread tra Btp e Bund tedeschi ha aperto a 181 punti, in calo rispetto alla chiusura di 186 punti di ieri. Il tasso di rendimento scende al 2,35% dopo il picco del 2,41% toccato ieri. L'articolo Titoli Stato: spread apre a 181 punti sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Titoli di Stato italiani : ha senso investire in BTP oggi? : ... ma poco , 1,1% a 50 anni, , e siete a rischio di default " non so come la vedete voi, ma basandomi sui discorsi strampalati fatti in giro da certi personaggi della compagine politica dominante io ...

Vaticano : basta Titoli tossici - Stato dia certificazione : Quando s'introducono e diffondono strumenti economico-finanziari "non affidabili", che creano anche "criticità e rischi sistemici", si può parlare di una 'intossicazione' di quell'organismo". Così il ...

Titoli Stato : spread Btp-Bund flette a 146 punti : Milano, 17 mag. (AdnKronos) – Lo spread tra Btp e Bund flette a 146,4 punti base con un rendimento del 2,1%. Ieri il differenziale tra i Titoli italiani e tedeschi ha chiuso a 150,6 punti base, in rialzo del 15,1%. L'articolo Titoli Stato: spread Btp-Bund flette a 146 punti sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Titoli Stato : spread Btp-Bund flette a 146 punti : Milano, 17 mag. (AdnKronos) – Lo spread tra Btp e Bund flette a 146,4 punti base con un rendimento del 2,1%. Ieri il differenziale tra i Titoli italiani e tedeschi ha chiuso a 150,6 punti base, in rialzo del 15,1%. L'articolo Titoli Stato: spread Btp-Bund flette a 146 punti sembra essere il primo su Meteo Web.