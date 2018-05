“Tieni giù le mani” Gf | adesso è davvero troppo Lui si avvicina nel cuore della notte

caffeinamagazine

: RT @divsordine: @uneffabletae Sol ????, sei una persona favolosa, gentilissima e preziosa. È bellissimo vedere quanto tieni a Tae (??) e ti a… - uneffabletae : RT @divsordine: @uneffabletae Sol ????, sei una persona favolosa, gentilissima e preziosa. È bellissimo vedere quanto tieni a Tae (??) e ti a… - divsordine : @uneffabletae Sol ????, sei una persona favolosa, gentilissima e preziosa. È bellissimo vedere quanto tieni a Tae (??… - albertomaserati : @frankiehinrgmc Questo ha fatto un gesto orrendo, probabilmente era uno squilibrato. Da uno che ha scritto 'tieni g… -

(Di giovedì 24 maggio 2018) Sale la temperatura al Grande Fratello. E se le fazioni sono ben delineate, con Simone Coccia Colaiuta che ha stretto un sodalizio con Alberto Mezzetti a prova di bomba (e si è conquistato l’accesso diretto alla finale), nessuno si aspettava una frattura del genere tra loro due. Due che, ad inizio programma, avevano fatto sognare e che ora sono ai ferri corti anzi, cortissimi. Visto che le parole che Lucia Orlando ha rivolto al “bono”Roma bene Filippo Contri non lasciano spazio a interpretazioni. Nel dettaglio Filippo e Lucia continuano a non trovare un punto di incontro al Grande Fratello. Come mostrato durante il day time, infatti, il tentativo di rimento tra i due avvenuto durante lanon ha avuto esiti positivi. Il romano, nello specifico, cercando di chiarire con Lucia ha raggiunto quest’ultima nel letto e, dopo un po’, i due hanno iniziato a litigare. Il ...