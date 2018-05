“Ti denuncio” ‘Chi l’ha visto?’ | Federica Sciarelli fuori di sé Arriva una telefonata

caffeinamagazine

: Sestu, ruba il cellulare di una mamma in tabaccheria: “Riportalo o ti denuncio, sappiamo chi sei”… - sardanews : Sestu, ruba il cellulare di una mamma in tabaccheria: “Riportalo o ti denuncio, sappiamo chi sei”… - Chiara3005__ : Ma questo può sparire per mesi, posta un video dove fa vedere il suo piercing, poi sparisce, poi fa una foto con il… - Ross_Styles22 : RT @SerendipityNY_: Questo taglio gli sta benissimo gli incornicia il viso in modo delicatissimo e quando si scatena gli da quell’aria un p… -

(Di giovedì 24 maggio 2018) Eperse le staffe. E viene, da dire, a ragione. Perché quello che è successo ieri in diretta tv avrebbe fatto imbestialire chiunque.stava presentando una serie di casi di persone scomparse quando in studio il telefono ha squillato, dall’altro capo del telefono c’era una uomo che ha annunciato di avere notizia su una persona scomparsa per poi urlare un nome (“Michele Caruso”) e agganciare la cornetta troncando la conversazione. “Se era uno scherzo, è di cattivo gusto”, ha commentato la conduttrice, suggerendo al proprio staff di ricontattare l’autore per “dirgliene quattro”. L’uomo potrebbe essere proprio Michele Caruso, il cosiddetto ‘disturbatore’ radiofonico conosciuto per aver interrotto spesso le trasmissioni in diretta con le proprie telefonate. Lo stesso che a fine marzo aveva ...