The Originals 5×08 | Una trappola mentale per i due fratelli Mikaelson

The Originals 5×07 : Alcuni segreti verranno svelati : The Originals 5×07 trama e promo – Il settimo episodio della serie Tv andrà in onda mercoledì 6 giugno 2018 sulla The CW. La serata evento prevede un doppio appuntamento, con la messa in onda di “God’s Gasting the Water” e l’episodio 5×08. La trama di The Originals 5×07 prevede un grande ritorno a New Orleans di Ivy, che farà alcune importanti rivelazioni. The Originals 5×07 trama della ...

The Originals 5×06 : Una lotta tra fratelli (VIDEO) : The Originals 5×06 trama e promo – Il sesto episodio della serie Tv andrà in onda su The CW il prossimo mercoledì, 23 maggio 2018. Dal titolo “What, Will, I, Have, Left“, la puntata metterà al centro il pericoloso piano di Hope per salvare Hayley. Klaus dovrà tuttavia guardarsi le spalle anche da un’altra minaccia in arrivo, come sottolineato dalla trama di The Originals 5×06: il promo ci svela che si tratta di ...

Un nuovo villain in The Originals 5 : Caroline ed Elijah nel promo dell’episodio 5×06 : Le cose si fanno sempre più interessanti in The Originals 5 che si avvicina ormai al giro di boa e regala al pubblico il promo dell'episodio 5x06 dal titolo "What, Will, I, Have, Left" in cui rivedremo Elijah e Caroline. Il bel vampiro originale non era certo morto la scorsa settimana esponendosi al sole e, forse, aveva capito il "guaio" in cui si era cacciato, ma come farà a tornare dal fratello senza creare scompiglio e risvegliare il male ...

The CW ordina lo spin-off di The Originals dedicato ad Hope : trama e titolo della serie : The CW tiene duro, mentre gli altri network hanno cancellato quasi 20 show in una settimana, la rete giovane continua ad investire e questa volta rende ufficiale l'ordine dello spin off di The Originals. La serie nata da una costola di The Vampire Diaries e incentrata sui Mikaelson, gli originali che hanno fatto capolino proprio nella serie madre, avrà il suo spin-off completamente dedicato alla giovane Hope. La figlia di Klaus ed Hayley, un ...

The Originals 5×04 - Klaus è fuori controllo (VIDEO) : The Originals 5×04 trama e promo – Il quarto episodio della serie Tv andrà in onda sulla The CW mercoledì, 9 maggio 2018. Il titolo è “Between the Devil and the Deep Blue Sea” e vede Klaus di nuovo impazzito per la mancanza di notizie su Hayley. La trama di The Originals 5×04 ci parla inoltre di Mystic Falls e dei Salvatore, dove Freya deciderà di fare una visitina per controllare Hope. The Originals 5×04 trama ...

The Originals 5 rischia tutto in uno degli episodi più belli e con una morte sconvolgente (video) : Uno degli episodi più belli di The Originals 5 è andato in scena ieri sera negli Usa e sono bastati "solo" Daniel Gillies e Joseph Morgan per far venire i brividi al pubblico che segue la famiglia Mikaelson sin dagli esordi in The Vampire Diaries. Klaus ha paura, è in pericolo, sua figlia rischia tanto ed Hayley è scomparsa, come potrebbe andare avanti se non con l'amato fratello Elijah? Ecco perché Klaus torna da lui proprio nell'episodio in ...

Phoebe Tonkin guest star in The Originals 5? Gli spoiler sulla sua uscita di scena potrebbero essere reali : Phoebe Tonkin guest star in The Originals 5? Sui social non si parla d'altro da quando non è arrivata la conferma che la bella Hayley non sarà un volto regular di questa quinta e ultima stagione dello spin off di The Vampire Diaries. Già nei primi due episodi i fan sono riusciti a vederla poco o niente prima per via del finto rapimento ordito dalla figlia Hope per riportare in città Klaus e poi per la sua vera e propria scomparsa. Qualcuno ...

The Originals 5×05 - Klaus troverà Hayley? : The Originals 5×05 trama e promo – Il quinto episodio della serie Tv andrà in onda mercoledì, 16 maggio 2018, sulla The CW. “Don’t It Just Break Your Heart” ci svela che Klaus potrebbe essere sempre più vicino al ritrovamento di Hayley: chi lo sta aiutando? L’Ibrido tuttavia dovrà guardarsi le spalle da Marcel, con cui secondo la trama di The Originals 5×05, avrà uno scontro diretto. Prepariamoci inoltre ...

La reunion di Hope e Klaus in The Originals 5 tra morti e scomparsi : il peggio sta per arrivare? : La reunion di Hope e Klaus in The Originals 5 è stato davvero un momento che i fan ricorderanno per sempre. L'intenso Joseph Morgan riesce a regalare al pubblico un'altra versione di Klaus, l'ennesima dopo quella che abbiamo visto a Mistyc Falls, quella al fianco di Caroline, e poi quella a New Orleans tra sacrifici per amore della famiglia e la nascita della sua bambina. The Originals 5 promette bene e i primi due episodi non hanno deluso le ...

The Originals 5 riparte da Hope - Klaus e Caroline : l’inizio della fine a casa Salvatore : È buffo rivedere casa Salvatore piena di giovani "speciali" e bisognosi di aiuto senza ascoltare i commenti pungenti di Damon, The Originals 5 riparte dalla casa che per anni ha ospitato i due fratelli di The Vampire Diaries perché, come largamente anticipato da rumors e sinossi, Hope si trova lì ormai da sette anni, al sicuro da tutto e da tutti. La magia che batte nei Mikaelson è una bomba ad orologeria e fino ad allora tutti dovranno stare ...

The Originals - 5x01 [PROMO E ANTICIPAZIONI] : L'attesa è finita, domani sera andrà in onda il primo episodio dell'ultima stagione di "The ORIGINALS" dal titolo "Where you left you heart"."Dove hai lasciato il tuo cuore" è il titolo del primo episodio della quinta stagione dei nostri amati Originali. E noi fan il nostro cuore lo lasceremo proprio in questa ultima stagione. Pronti ad aprire i rubinetti?L'attesa è stata lunga e le aspettative sono alte, ma cosa ci riserverà questo ...

Gli episodi di The Originals 5 e Riverdale in chiaro : quando e dove andranno in onda? : Le prime novità estive della programmazione Mediaset riguardano proprio gli episodi di The Originals 5 e Riverdale. Chi segue le serie The CW sa bene che lo spin off di The Vampire Diaries prenderà il via solo il prossimo 20 aprile negli Usa mentre la prima stagione di Riverdale è già andata in onda un anno fa sia in America che su Mediaset Premium. I comuni mortali che aspettano la messa in onda in chiaro per guardare gli episodi di The ...

The Originals 5×03 : Elijah perde la memoria? : The Originals 5×03 trama e promo – Il terzo episodio della serie Tv andrà in onda sulla The CW mercoledì, 2 maggio 2018. In “Ne Me Quitte Pas” scopriremo qualcosa di più su Elijah, forse assente fin dal debutto della quinta stagione. Dopo aver vissuto il ritorno di Marcel e Klaus a New Orleans nella puntata 5×02, The Originals 5×03 ci anticipa che non sappiamo ancora tutto del nostro protagonista. Il maggiore dei ...

The Originals 5×02 : Il ritorno di Klaus e Marcel : The Originals 5×02 trama e promo – Il secondo episodio della serie Tv con Joseph Morgan andrà in onda il prossimo mercoledì, 25 aprile 2018, sulla The CW. Abbiamo scoperto nella puntata 5×01 quale sia la situazione a distanza di sette anni dagli ultimi eventi. The Originals 5×02 si intitolerà “One Wrong Turn On Bourbon” e ci riporterà al ritorno tanto atteso del protagonista nella sua New Orleans. Scopriamo le ...