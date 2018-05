Terremoto | Mibact | “Abbiamo le risorse per il piano nazionale di prevenzione”

meteoweb.eu

: RT @LordPist65: Consigli sparsi per la dichiarazione dei redditi. #8x1000 allo stato (@MiBACT, per ricostruzione post-terremoto), #5x1000 a… - MiraPossibile : RT @LordPist65: Consigli sparsi per la dichiarazione dei redditi. #8x1000 allo stato (@MiBACT, per ricostruzione post-terremoto), #5x1000 a… - officinalaquila : @RosariaMencarelli Soprintendente Abruzzo @mibact: ciò che si farà da ora in poi inciderà su un futuro fatto di spe… - LordPist65 : Consigli sparsi per la dichiarazione dei redditi. #8x1000 allo stato (@MiBACT, per ricostruzione post-terremoto),… -

(Di giovedì 24 maggio 2018) Ilha le “per avviare undi prevenzione del rischio sismico per i beni culturali”. Lo ha detto oggi il segretario generale del ministero dei Beni culturali e del Turismo, Carla Di Francesco, aprendo oggi il seminario dedicato alla prevenzione e riduzione del rischio sismico del patrimonio architettonico, che vede coinvolti fino a oggi pomeriggio nella Sala Spadolini del Collegio Romano tecnici e soprintendenti provenienti da tutta Italia. “La ricostruzione degli antichi borghi colpiti dal sisma – ha spiegato Di Francesco – deve procedere di pari passo sia per gli edifici storici non tutelati che per i beni culturali vincolati, preservando quanto più possibile il paesaggio. La prevenzione del rischio sismico, pur considerando che la sicurezza totale non è perseguibile, è fondamentale per la conservazione del patrimonio. Queste ...