Tennis | Fognini in semifinale a Ginevra Qualifiche Parigi | avanti cinque azzurri

Tennis - ATP Ginevra 2018 : Fabio Fognini vola in semifinale! Superato in due set Tennys Sandgren : Fabio Fognini conferma il proprio periodo positivo e si impone contro l’americano, numero 55 del mondo, Tennys Sandgren (7-6 7-6) in un 1 ora e 55 minuti di partita. Un match molto lottato, deciso da due tie-break nei quali il ligure è stato abile a giocare al meglio i punti importanti del confronto, guadagnandosi così l’accesso alla semifinale dove affronterà il tedesco Peter Gojowczyk, giustiziere del nostro Andreas Seppi e già ...

Tennis - ATP Ginevra 2018 : Fabio Fognini si impone in rimonta contro Noah Rubin. Il ligure conquista i quarti di finale : Missione compiuta per Fabio Fognini nel match degli ottavi di finale dell’ATP di Ginevra (Svizzera) contro lo statunitense Noah Rubin (n.204 del ranking). Un match in cui l’azzurro ha sofferto molto più del previsto, riuscendo a prevalere in tre set: 6-7 6-2 6-2 in 1 ora e 55 minuti di partita. Per il ligure ci sarà la sfida nei quarti di finale contro l’altro americano Tennys Sandgren (n.55 del ranking). Nel primo set ...

Tennis - Fabio Fognini : “Contento per aver ritrovato il mio gioco. Punto molto sul Roland Garros” : Reduce dall’ottima figura fatta agli Internazionali d’Italia 2018, Fabio Fognini guarda con fiducia al suo obiettivo principale nel breve periodo, ovvero il Roland Garros, secondo Slam stagionale (27 maggio-10 giugno). La sconfitta nei quarti di finale contro il n.1 del mondo Rafael Nadal, in tre set, ha messo in luce un Fabio di lusso che, specie nel primo set, ha fatto vedere colpi eccellenti, in grado di ipnotizzare anche un ...

Tennis : Fabio Fognini si riprende Roma ed ora punta Parigi. Conferme al maschile. Azzurre in crisi : Fabio Fognini sicuramente non dimenticherà questa sua ultima settimana. Agli Internazionali d’Italia il Tennista ligure è finalmente entrato nel cuore dei tifosi italiani al Foro Italico, raggiungendo per la prima volta i quarti di finale a Roma. Una cavalcata eccezionale quella del nativo di Arma di Taggia, cominciata con il successo su Monfils, poi successivamente c’è stata l’impresa su Dominic Thiem ed infine la conferma ...

Tennis - Ranking ATP (21 maggio 2018) : Rafael Nadal torna sulla vetta del mondo! Fabio Fognini irrompe in top 20 : La classifica mondiale ATP utile a delineare le teste di serie del Roland Garros restituisce a Rafael Nadal la vetta della graduatoria: grazie al successo romano il maiorchino scalza nuovamente Roger Federer per 100 punti e si riprende la corona. Poco sarebbe cambiato, dal momento che l’elvetico sarà assente a Parigi. Il tedesco Alexander Zverev intanto sul suolo francese sarà ufficialmente testa di serie numero due nello Slam su terra ...

FLAVIA PENNETTA/ La moglie di Federico Fognini : dopo il Tennis c'è solo il figlio Federico (Che tempo che fa) : FLAVIA PENNETTA, dopo anni di successi sui campi di tennis, è pronta a dedicarsi a tempo pieno a suo figlio Federico. Oggi sarà ospite di Che tempo che fa(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 09:21:00 GMT)

Internazionali d'Italia Roma 2018 : la fine del sogno di Fabio Fognini. Nadal è più forte ma il Tennis dell'azzurro è da applausi : Il risultato è già noto: lo spagnolo Rafael Nadal , n.2 del mondo, è alle semifinali degli Internazionali d'Italia 2018 a Roma, superando il nostro Fabio Fognini. Questo l'esito del primo incontro valido per i quarti di finale del torneo del Foro Italico. Tre ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : la fine del sogno di Fabio Fognini. Nadal è più forte ma il Tennis dell’azzurro è da applausi : Il risultato è già noto: lo spagnolo Rafael Nadal (n.2 del mondo) è alle semifinali degli Internazionali d’Italia 2018 a Roma, superando il nostro Fabio Fognini. Questo l’esito del primo incontro valido per i quarti di finale del torneo del Foro Italico. Tre set (4-6 6-1 6-2) sono serviti a Rafa per piegare le mire e le ambizioni di un Fognini da applausi, autore di un primo set strepitoso. Le accelerazioni del ligure, sempre con ...

Internazionali Tennis Roma 2018 : Nadal batte Fognini e va in semifinale. I risultati dei quarti LIVE : Guarda tutti i video La programmazione del torneo maschile degli Internazionali di Roma, in diretta su Sky Sport SKY SPORT 1 HD venerdì 18 maggio . Grande attesa per le sfide che decideranno i semifinalisti del Masters della Capitale. Fognini sfiora l'impresa sul Centrale, ma a vincere è Nadal in tre set. In campo tutti i big, da Djokovic e Zverev. Il Masters di Roma in diretta esclusiva su Sky Sport HD--Giornata di quarti di finale agli ...

Internazionali - il look dei Tennisti in campo : promosso Nadal - bocciato Fognini : Maglietta nera con saetta rossa sulla schiena e sul dorso pantaloncini con una grande stella sul fianco sinistro. È Fabio Fognini a guidare la classifica dei look piú aggressive, non proprio ...

Tennis - Internazionali : Nadal sgomma in semi : Fognini lo costringe alla rimonta : La cavalcata di Fabio Fognini si ferma ai quarti di finale. Nulla ha potuto, l'azzurro, contro un Rafa Nadal mostruoso e perfetto calcolatore nel saper aspettare che la tempesta passasse, per poi ...

Tennis : Fognini cede a Nadal in tre set : 14.43 Rafael Nadal approda in semifinale agli Internazionali d'Italia, in corso di svolgimento al Foro Italico di Roma. Lo spagnolo, numero 2 del mondo e prima testa di serie, supera in rimonta Fabio Fognini, numero 21 del ranking Atp, col punteggio di 4-6 6-1 6-2 in due ore e un quarto di gioco. Ora Nadal, già vincitore sette volte a Roma, affronterà il vincitore dell'incontro tra Djokovic e Nishikori.

Tennis - Roma : svanisce il sogno di Fognini - Nadal in semifinale : L'ucraina, quarta testa di serie e campionessa uscente, ha regolato col punteggio di 6-4 6-4 l'ex numero uno del mondo Angelique Kerber, battuta per la sesta volta di fila. Svitolina attende ora la ...

Tennis - Fognini - alle 12 c'è Nadal. Il suo allenatore : "Se resta lucido se la gioca" : E' l'uomo che sta domando il «bisbetico» Fognini. Franco Davin, il tecnico argentino, entrato nel team da ormai più di un anno, sta cercando di riportare l'azzurro ai livelli migliori. Un binomio che ...