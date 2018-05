Temporali e rovesci insistono sulla Penisola | miglioramenti da domani

Allerta Meteo Campania : criticità “gialla” per rovesci - Temporali e vento forte : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un’Allerta Meteo per piogge e temporali codice ?g?iallo su tutto il territorio regionale. A partire dalle 20 e fino alle 8 di domani mattina si prevedono ?”p?ossibili locali rovesci e temporali di moderata intensità?” e “p?ossibili raffiche di vento nei temporali“.? ? L’Allerta è gialla per il rischio ?i?drogeologico da temporali che saranno ...

Rovesci e Temporali no stop : Roma, 15 mag. – (AdnKronos) – temporali senza sosta. Non accenna a diminuire l’azione perturbata del ciclone di origine islandese che sta interessando gran parte delle Regioni italiane: nei prossimi tre giorni, quindi, piogge e acquazzoni saranno ancora all’ordine del giorno. Situazione molto perturbata con piogge e temporali attesi su quasi tutto il centro e gran parte del Nord: Firenze, Roma, Napoli, Bologna e Trieste ...

Meteo 1 maggio : rovesci e Temporali in arrivo/ Previsioni : tempo incerto sull'Italia - atteso peggioramento : Meteo 1 maggio: rovesci e temporali in arrivo. Come sarà il tempo in vista del prossimo ponte? Sole in alcune regioni, peggioramento in altre ma a dominare sarà l'instabilità.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 19:12:00 GMT)

Maltempo : rovesci e Temporali sulla Calabria : Una depressione, associata ad un nucleo freddo in quota, permane sulle estreme regioni meridionali dell'Italia, determinando condizioni di instabilità accentuate dal riscaldamento diurno. Proprio a ...

Maltempo - nuova allerta meteo della Protezione Civile : rovesci e Temporali su Calabria e Sicilia [MAPPE e BOLLETTINI] : Una depressione, associata ad un nucleo freddo in quota, permane sulle estreme regioni meridionali dell’Italia, determinando condizioni di instabilità accentuate dal riscaldamento diurno. Proprio a causa del maggior contrasto termico lungo la colonna d’aria, nelle ore centrali della giornata di domani è previsto l’intensificarsi dei fenomeni di Maltempo. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa ...

Meteo - un cielo "giallastro" preannuncia piogge di sabbia dal Sahara. Rovesci e Temporali in arrivo : cielo giallastro e aria densa. La settimana che ci aspetta dal punto di vista Meteorologico non promette bene già da queste ultime ore del weekend. Un' intensa nuvolosità infatti che dal mattino ha interessato soprattutto le regioni settentrionali, si estenderà anche al restante settore peninsulare, con Rovesci o temporali da sparsi a diffusi sulle regioni tirreniche e sulle aree interne di Marche ed Abruzzo.Dal pomeriggio ...