Tecnologia & Ambiente | i satelliti del futuro saranno più intelligenti e sostenibili

Ricerca & Tecnologia : sviluppata la prima batteria che si ricarica in pochi secondi : Un gruppo Ricercatori della Cornell University, guidato da Joerg Werner, ha sviluppato la prima batteria in grado di ricaricarsi in pochi secondi: il dispositivo, descritto su Energy and Environmental Science dell’Associazione Reale di Chimica, rivoluziona il tradizionale sistema con polo positivo e polo negativo. La nuova architettura si basa su microscopici mattoncini di materiale che si auto-assemblano: il polo negativo è costituito da ...

Viaggi & Turismo : il 73% dei viaggiatori usa la Tecnologia per superare limiti e paure : Grazie a una conoscenza approfondita delle ultime tecnologie, sempre più Viaggiatori sanno come muoversi nel momento in cui vogliono scoprire perle nascoste e posti unici in vacanza. Secondo una nuova ricerca di Booking, l’elemento chiave per diventare un vero e proprio “Viaggiatore senza limiti” è quello di approfittare di ogni opportunità di Viaggio, superando potenziali barriere e paure, anche con l’aiuto della tecnologia a nostra ...

Salute & Tecnologia : pronta la mano che piega le dita come quella naturale : E’ stata presentata questa mattina a Roma, nel corso di una conferenza stampa che si è svolta presso il Parlamentino Inail di via IV Novembre, la nuova mano protesica di derivazione robotica sviluppata dal Rehab Technologies Lab, il laboratorio congiunto nato nel dicembre 2013 dalla collaborazione tra l’Inail e l’Istituto italiano di Tecnologia (IIT). All’evento hanno preso parte il presidente e il direttore generale ...

Salute & Tecnologia : sempre più giovani nelle cliniche per disintossicarsi dai social media : Sono in aumento i giovani che decidono di rivolgersi a centri per il trattamento delle dipendenze da social media: l’assuefazione dei ragazzi a Facebook, Instagram, Twitter e così via sta incrementando anche il numero dei rehab center, dove gli adolescenti vengono lasciati senza smartphone e internet e consigliati a seguire programmi specializzati. Il Centro “Paradigm” in California sostiene di avere un tasso di successo pari ...

Medicina & Tecnologia : rilevare le infezioni attraverso un dispositivo per smartphone : I ricercatori della Washington State University hanno sviluppato un laboratorio portatile low-cost per smartphone per rilevare le infezioni batteriche e virali più comuni. Il loro lettore portatile per smartphone funziona quasi come un test di laboratorio normale, rilevando 12 infezioni comuni, tra cui parotite, morbillo, herpes e malattia di Lyme. I ricercatori hanno testato il dispositivo, che ha circa le dimensioni di una mano, con 771 ...

Spazio & Tecnologia - l’astronauta Malerba : il futuro “è trasmettere dati a grandi velocità” : “Space Fibre è il futuro: in un satellite ci sono tanti sottosistemi e la capacita’ di accumulare tanti dati che devono dialogare tra loro e quindi c’e’ bisogno di scambiare queste informazioni in modo sempre piu’ efficace e questa Tecnologia lo permette“, ha dichiarato il primo astronauta italiano Franco Malerba, a margine di un workshop sulle tecnologie spaziali promosso oggi dall’Università di Pisa. ...

Salute & Tecnologia : le notifiche delle smartphone danno dipendenza come gli oppiacei : Secondo i risultati di uno studio pubblicato su NeuroRegulation l’abuso di smartphone ha un effetto simile all’abuso di sostanze stupefacenti, come gli oppiacei. “La dipendenza dall’uso di smartphone inizia a formare connessioni neurologiche nel cervello in modo simile a quelle che si sviluppano in coloro acquisiscono una dipendenza da farmaci oppioidi per alleviare il dolore“, dichiara Erik Peper, docente di ...

Le sfide dell'alimentazione e della Tecnologia : torna Seeds&Chips : A Milano il summit dedicato all'innovazione in campo alimentare. Focus sull'acqua e sul suo utilizzo: 'E' il petrolio del futuro'

Le sfide dell’alimentazione e della Tecnologia : torna Seeds&Chips : (Foto: Presentazione Seeds & Chips 2018/ Nell’immagine, da destra: Marco Gualtieri, Presidente e Fondatore di Seeds&Chips, Alan Rizzi, Sottosegretario alla presidenza della giunta regionale di Regione Lombardia, Kostas Stamoulis, Assistant Director-General, FAO, Vincenzo De Luca, Direttore Generale per la promozione del Sistema Paese). La crescita della popolazione mondiale, la scarsità delle risorse per sfamarla, l’inquinamento. ...

Natura&Tecnologia. 5 artisti provano a decrittare la faccenda : La scienza e la tecnologia, per Luca Trevisani, non sono più opposte alla natura, ma possono invece preservarla. Linda Jasmin Mayer, Parallel Worlds, 2016. Courtesy the Artist MONDI DIVERSI Oggi la ...