Tav in Val di Susa | perché rinunciare è un danno

L'ente gestore dell'Area Marina protetta di Tavolara-Punta Coda Cavallo ha presentato ai partner del progetto ISos-Isole sostenibili uno dei ... : Un sistema di approvvigionamento energetico totalmente integrato con un ambiente naturale tra i più belli al mondo. "Tavolara 2020, Isola a impatto zero" è già un modello da studiare, che viaggia lungo un strada di equilibrio possibile tra l'energia derivante dal fotovoltaico e il progetto futuro di micro ...

SUICIDIO FRANCAVILLA DOPO LANCIO DELLA FIGLIA DA CAVALCAVIA A14/ “Filippone e moglie non si sTavano separando” : FRANCAVILLA, lancia FIGLIA da CAVALCAVIA A14 e suicida: il giallo del bigliettino con una lista di nomi. Le ultime notizie sulla tragedia del viadotto e sull'inchiesta DELLA Polizia(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 18:35:00 GMT)

No Tav - corteo in Val di Susa : 'Non esistono governi amici' - : Gli attivisti che hanno sfilato per sei chilometri dalla stazione di Rosta fino ad Avigliana. Fra i presenti alcuni parlamentari 5 stelle e il vice sindaco di Torino, Guido Montanari

No Tav - corteo in Val di Susa : "Non esistono governi amici" : No Tav, corteo in Val di Susa: "Non esistono governi amici" Gli attivisti che hanno sfilato per sei chilometri dalla stazione di Rosta fino ad Avigliana. Fra i presenti alcuni parlamentari 5 stelle e il vice sindaco di Torino, Guido Montanari Parole chiave: ...

Auditorium al via l’otTava edizione del Festival del Verde e del Paesaggio : l’ottava edizione del Festival del Verde e del Paesaggio, dal 18 al 20 maggio sul Parco Pensile dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, si annuncia sorprendente, divertente e colta. Fiori, piante, giardini, paesaggi, incontri, lezioni, moda, musica e teatro danno vita al più innovativo evento nazionale, capace di richiamare oltre 21.000 visitatori insieme ai massimi esperti e professionisti del settore. Un’esperienza immersiva, con ...

ROMA - ATAC SOSPENDE MICAELA QUINTavALLE DOPO LE IENE/ Video - sindacalista contro codice etico dell'azienda : ROMA, l’ATAC SOSPENDE la sindacalista MICAELA QUINTAVALLE DOPO la denuncia a Le IENE: “Ho fatto la cosa giusta, vado avanti. Rischia seriamente il licanziamento l'autista(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 15:37:00 GMT)

Roma - Atac sospende la sindacalista Micaela QuinTavalle dopo la denuncia a Le Iene/ “Ho fatto la cosa giusta" : Roma, l’Atac sospende la sindacalista Micaela Quintavalle dopo la denuncia a Le Iene: “Ho fatto la cosa giusta, vado avanti. Rischia seriamente il licanziamento l'autista(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 08:44:00 GMT)

Come ti servo le cavallette A Tavola tra gusto e disgusto : Il dibattito è aperto tra onnivori, vegetariani, vegani, crudisti. Ed entomologi. Sì, anche con il parere di chi gli insetti li studia. Non li mangia. Perché da quando la catena di supermercati Carrefour España ha introdotto, prima in tutta Europa, e con un buon successo di vendite, alimenti a base di grilli, formiche, lombrichi e cavallette, sulle tavole spagnole c'è chi si divide e parla di deriva sociale.In un Paese fortemente tradizionalista ...

Tav - Lega-M5S valutano lo stop Ma la Ue : "Mantenete gli impegni" : Lo stop all'Alta velocità rischia di rendere ancora più difficili i rapporti tra il futuro governo gialloverde e l'Unione europea. Cosa vogliano fare Matteo Salvini e Luigi Di Maio non è ancora chiaro. Se inizialmente i due parlavano chiaramente di fermare i lavori in Val Susa, l'ultimo incontro ha reso l'impegno meno specifico eliminando dal contratto il tema del Terzo Valico. La Commissione europea ha comunque fatto già sapere che intende ...

QuinTavalle : sospesa da Atac per dichiarazioni a ‘Le Iene’ : Quintavalle: Con Pd mai accaduto. Si sono permessi 5S Roma – Di seguito le parole del leader del sindacato ‘Cambia-menti m410’, Michela Quintavalle. “sospesa dall’Atac a tempo indeterminato. La decisione è stata presa per quello che ho detto a ‘Le Iene'”. L’azienda infatti avrebbe deciso il provvedimento ai danni della Quintavalle “per aver utilizzato impropriamente la divisa e la vettura ...

Ambiente - terzo valico Tav - Terra dei Fuochi : il M5s si inchina alla Lega : Dal terzo valico del Tav alla Terra dei Fuochi, nell'accordo tra Lega e M5S sono molti i punti di contraddizione con le battaglie portate avanti dai grillini negli ultimi anni. I comitati insorgono dal Nord al Sud e tra gli eletti si rischia un esodo.Continua a leggere

Reggio Calabria - svuoTavano conti correnti postali di anziani e invalidi : 29 arresti : Reggio Calabria, svuotavano conti correnti postali di anziani e invalidi: 29 arresti Reggio Calabria, svuotavano conti correnti postali di anziani e invalidi: 29 arresti continua a leggere L'articolo Reggio Calabria, svuotavano conti correnti postali di anziani e invalidi: 29 arresti proviene da NewsGo.

TennisTavolo giovanile L'oro maschile è di Vallino Costassa e Spagnolo : Frassati, , nei sedicesimi per 3-0 , 11-9, 11-4, 11-6, Matteo Trovisi , Sport Centre Rutigliano, e Pietro Motolese , Circolo Tennistavolo Molfetta, , negli ottavi hanno concesso un set , 11-6, 9-11, ...

TrasporTava cocaina sulla provinciale Adelfia-Valenzano : arrestato 33enne di Ginosa : I Carabinieri della Compagnia di Triggiano. nell'ambito di controlli specifici per la prevenzione e il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, hanno arrestato, nella scorsa serata ad Adelfia, ...