Tartare di scottona ritirata dagli scaffali per la presenza di Listeria

Attenzione! Ritirate dal commercio al Lidl tartare di Scottona per la presenza di Listeria monocytogenes.

(Di giovedì 24 maggio 2018) Il ritiroed il richiamo del prodotto già venduto è stato annunciato dalla catena di supermercati Lidl. Il ritiro è sttao disposto come sempre in via precauzionale dallo stesso produttore dopo controlli interni.