Tangenziale Est - due incidenti gravi in 24 ore : dopo l'auto contromano - morto un motociclista : Due gravi incidenti di cui uno mortale in meno di 24 ore sulla Tangenziale Est. dopo il pensionato che mercoledì ha percorso la corsia sud contromano , è ricoverato in prognosi riservata, , giovedì ha ...

Incidente in Tangenziale Est : muore un motociclista 27enne nello scontro con un'auto : Le condizioni del ragazzo sono apparse disperate fin dal primo momento, trasportato al San Raffaele già in arresto cardiocircolatorio

Venezia : incidente risolto in Tangenziale di Mestre - carreggiata libera : Venezia, 24 mag. (AdnKronos) – E’ in via di smaltimento la coda in carreggiata est della tangenziale di Mestre, causata questa mattina dopo le 8 da un tamponamento che ha coinvolto 6 autovetture all’altezza dello svincolo Miranese, in direzione Trieste. I veicoli sono stati rimossi intorno alle 9.30 e la carreggiata è tornata libera. L'articolo Venezia: incidente risolto in tangenziale di Mestre, carreggiata libera sembra ...

Venezia : incidente risolto in Tangenziale di Mestre - carreggiata libera : Venezia, 24 mag. (AdnKronos) - E' in via di smaltimento la coda in carreggiata est della tangenziale di Mestre, causata questa mattina dopo le 8 da un tamponamento che ha coinvolto 6 autovetture all'altezza dello svincolo Miranese, in direzione Trieste. I veicoli sono stati rimossi intorno alle 9.30

Mestre - tamponamento a catena in Tangenziale : 3 km di coda/ Incidenti stradali - A14 : un morto : Mestre, tamponamento a catena in tangenziale: 3 km di coda. Incidenti stradali: sulla A14 scontro auto-furgone a Forlì, morto un uomo di 31 anni di San Giuliano Milanese(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 11:40:00 GMT)

Tangenziale per Messina - si ribalta tir carico di elettrodomestici : Misterbianco - incidente verificatosi questa notte lungo la Tangenziale Catania-Messina, in direzione Messina. Tutt'ora, i tecnici dell'Anas sono a lavoro per ripulire il tratto di carreggiata ...

Cade un frammento di calcestruzzo dal pilone della Tangenziale e colpisce auto : tragedia sfiorata in via Pigna : tragedia sfiorata questa notte in via Pigna a Napoli, dove un frammento di calcestruzzo si è staccato dal pilone della tangenziale colpendo un auto in corsa. Da quanto di è appreso dai primi soccorsi ...

Tangenziale Ovest - incidente Milano : tir perde carico - auto travolte/ Ultime notizie - tamponamenti e feriti : Milano, incidente Tangenziale Ovest: tir perde carico di ferro su carreggiata A50, auto travolte e maxi tamponamenti. 5 feriti, uno gravissimo a Monza: Ultime notizie, traffico ko(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 14:37:00 GMT)

Roma : incendio vicino Tangenziale est. Baracca a fuoco : Roma – Denso fumo nero si è innalzato sotto al ponte Lanciani, nei pressi della stazione di Roma Tiburtina. Una Baracca ha infatti preso fuoco nelle vicinanze della Tangenziale est della Capitale. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia di Stato e dei Carabinieri. Nel piazzale di terra dove si trovava il giaciglio abusivo sono visibili i segni di altri insediamenti ma, secondo quanto si apprende, non risulterebbero esserci ...