Talent Garden apre campus a Vienna in partnership con Startup300

Innovazione : acquisizioni e corsi - Talent Garden sfida giganti coworking : Milano, 30 mar. (AdnKronos) – Da Brescia a Palo Alto in sette anni. Talent Garden ci è riuscita e ha chiuso l’esercizio 2017 raddoppiando il fatturato a nove milioni di euro, ma sa già che quest’anno non potrà replicare, ‘accontentandosi’ di una crescita intorno al 50%. Come mai? “Il paradosso è che ci mancano gli spazi per farlo. Quelli che apriremo quest’anno ci faranno fare il salto tra 2019 e 2020, ...