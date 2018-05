Striscia la Notizia | coca-gate al Grande Fratello? Video | Barbara d' Urso

Striscia la notizia : le Veline Shaila e Mikaela confermate per il prossimo anno : Le Veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva confermate a Striscia la notizia anche per la prossima edizione Buone notizie per i fan delle Veline Shaila e Mikaela: Antonio Ricci ha confermato le due ragazze a Striscia la notizia! La Gatta e la Neaze Silva balleranno sul bancone più conosciuto della tv anche per la […] L'articolo Striscia la notizia: le Veline Shaila e Mikaela confermate per il prossimo anno proviene da Gossip e Tv.

“Non sono rifatta”. Al Grande Fratello Nina Moric si difende. Ma poi Striscia la Notizia… Demolita così : Appena iniziata l’ultima diretta del Grande Fratello 15, Barbara D’Urso ha accolto in studio Nina Moric. Entrambe con un look a dir poco ‘abbagliante’, la conduttrice e la ex modella croata si sono sedute una di fronte all’altra per tornare ancora sull’argomento ‘Luigi Favoloso’ e commentare quanto accaduto in settimana, tra titoloni e accuse forti. Ma prima ancora che Nina aprisse bocca, ...

Grande Fratello 15 - Striscia la notizia e la presunta frase "...mentre pippava". Barbara d'Urso chiarisce il dubbio e Patrizia spiega l'equivoco : Poco prima dell'inizio della diretta della puntata del Grande Fratello, Striscia la notizia ha portato alla luce una segnalazione su un presunto audio sospetto pronunciato da Patrizia, qualche settimana fa nella casa più spiata d'Italia. La ragazza stava raccontando a Danilo che Aida aveva vomitato in bagno e sembrava che avesse pronunciato la frase "...mentre pippava", con riferimento implicito alla droga. prosegui la letturaGrande Fratello ...

A Buffon il Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia : “Sono felice perché ho passato i giorni più belli della mia vita alla Juventus. Sposo in pieno tutti i modi di operare della società. Posso solo ringraziare il presidente, purtroppo gli anni passano. È finito un ciclo, ci sono portieri più giovani e più forti. Bisogna andare via nel momento opportuno, era quello giusto”. Sono le parole di Gianluigi Buffon a Valerio Staffelli di “Striscia la Notizia”, che gli ha consegnato ...