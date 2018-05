Strage di Capaci e trattativa Stato Mafia | Di Matteo | ci sono mandanti politici

GIOVANNI FALCONE - ATTENTATO 26 ANNI FA Strage DI CAPACI/ Stefano Accorsi tra ricordo e la serie su Mani Pulite : GIOVANNI FALCONE, STRAGE di CAPACI: 26 ANNI fa l'ATTENTATO che ha cambaito la storia d'Italia. Ma la sua idea di legalità alimenta lotta alla mafia. Ultime notizie sugli eventi organizzati(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 23:57:00 GMT)

Strage di Capaci - Fico con le mani in tasca all'inno di Mameli : "Meglio che sul cuore da traditore" : Polemica sul video che ritrae il presidente della Camera durante le commemorazioni per il 26esimo anniversario dell'uccisione. Lo difendono anche Maria...

Anniversario morte Giovanni Falcone : 26 anni fa la Strage di Capaci Video : Da quel 23 maggio 1992 sino ad oggi, Palermo non è più la stessa. È una citta' che si trascina con sé le ferite, il terrore e un po' di speranza. Sono trascorsi ventisei anni, quando un'esplosione diede origine a quella che verra' sempre da allora come La strage di Capaci. In una galleria nell'autostrada che congiunge Palermo a Mazzara del Vallo, furono nascosti cinquecento chilogrammi di tritolo. Il forte scoppio, memorabile per i cittadini che ...

Anniversario Strage di Capaci - CNA Sicilia : 'Legalità valore per sviluppo della nostra terra' : "La legalità un valore fondamentale per lo sviluppo della nostra terra e della nostra economia". I vertici della Cna Sicilia rinnovano l'impegno per affermare i valori etici nella cultura d'impresa. Concetto che il presidente, Nello Battiato, e il segretario, Piero Giglione, ...

Strage di Capaci : Mattarella ricorda il sacrificio di Falcone : Nel giorno del ricordo della Strage di Capaci, avvenuta il 23 maggio 1992, in cui morirono Giovanni Falcone, la moglie e tre agenti della scorta, il Capo dello Stato Sergio Mattarella ricorda così le vittime della mattanza di mafia: "La memoria del loro impegno e il loro sacrificio sono divenuti parte della coscienza civile e democratica del Paese, e costituiscono un riferimento prezioso per la comunità nazionale grazie al valore e ...

Nell'anniversario della Strage di Capaci - la nave della legalità sbarca a Palermo : Mille studenti, provenienti da tutta Italia, protagonisti di questa giornata dedicata agli uomini e alle donne delle scorte, uccisi per proteggere i servitori dello Stato come i giudici Giovanni ...

Strage di Capaci : Mattarella ricorda Falcone <br>Di Matteo : "fu osteggiato e calunniato" : Nel giorno del ricordo della Strage di Capaci, avvenuta il 23 maggio 1992, in cui morirono Giovanni Falcone, la moglie e tre agenti della scorta, il Capo dello Stato Sergio Mattarella ricorda così le vittime della mattanza di mafia: "La memoria del loro impegno e il loro sacrificio sono divenuti parte della coscienza civile e democratica del Paese, e costituiscono un riferimento prezioso per la comunità nazionale grazie al valore e ...