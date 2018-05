Strage di Bologna | Francesca Mambro | “Noi carne da macello Mi sento deportata”

Strage di Bologna - l’ex Nar Francesca Mambro depone in aula : “Io non dovrei essere qui. Mi provoca angoscia e ansia” : “A Bologna, non dovrei esserci né come teste né come condannata per una Strage che non ho commesso“. Trentotto anni dopo Francesca Mambro continua a professarsi innocente. Condannata per la bomba della stazione del 2 agosto 1980 insieme all’attuale marito Giusva Fioravanti, l’ex Nar oggi ha 59 anni ed è libera dal 2013 dopo 26 anni di carcere. Occhiali da sole e foulard colorato al collo, Mambro è tornata ...

Strage di Bologna - l’ex Nar Ciavardini : “Non mi pento sono innocente” : Una settimana fa disse di essere l’ottantaseiesima vittima della Strage di Bologna e oggi prima in aula a poi fuori ha spiegato il perché. “Per quanto riguarda Bologna non ho da pentirmi, non perché voglio giustificarmi, ma perché non è in nessuna maniera riconducibile a me o alle persone a me vicine la colpevolezza di questa cosa” ha detto Luigi Ciavardini, a margine del processo che vede l’ex Nar Gilberto Cavalllini imputato ...

Strage di Bologna - l'ex terrorista Ciavardini sotto torchio : "Non ricordo e non mi pento" : Già condannato come esecutore materiale, testimone nel processo Cavallini cambia strategia. "Io vittima, non volevo offendere. Vittime anche i nostri parenti,...

Strage di Bologna - Ciavardini non risponde in aula - sarà indagato per reticenza : 'Abbiamo chiesto il verbale della testimonianza di Luigi Ciavardini per iscriverlo per il reato di rifiuto di testimonianza', è questo il commento del pm Enrico Cieri, al termine dell'udienza in Corte ...

Strage di Bologna - l’ex Nar Ciavardini : “Sono l’ottantaseiesima vittima” : “Sono l’ottantaseiesima vittima”. Parole di Luigi Ciavardini, condannato per l’attentato del 2 agosto 1980, durante una pausa del processo a Gilberto Cavallini, davanti a una parente delle vittime: “Forse siamo 89. Possiamo inserire anche tutti gli altri condannati per questo processo che stanno pagando ancora l’onta di questa offesa. Non togliamo nulla al nostro passato, ma per questa Strage non abbiamo nessun tipo di ...

