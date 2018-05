Stefania Pezzopane difende il Grande Fratello 2018 | ' Trash? Alcuni politici fanno cose

Stefania Pezzopane difende il Grande Fratello “Meno trash di certi talk politici” : L'Onorevole PD Stefania Pezzopane parla a favore del Grande Fratello 15 a Rai Radio 1, difendendo il reality dall'essere etichettato come programma trash

Stefania Pezzopane : «Certe volte i miei colleghi nei talk politici improvvisano cose ben peggiori del Grande Fratello» : Stefania Pezzopane e Simone Coccia “Sono la prima politica ad esser entrata nella casa del Grande Fratello, perché sono una donna è lì c’è il mio compagno. Il Grande Fratello trash? Certe volte nei talk show politici alcuni miei colleghi improvvisano cose ben peggiori, il trash c’è anche in alcuni programmi paludati”. Stefania Pezzopane, deputata Pd e fidanzata del concorrente di Grande Fratello 2018 Simone Coccia Colaiuta, oggi a Un ...

Grande Fratello 15 - Simone Coccia umilia ancora Stefania Pezzopane : Lucia nuda - e lui su di lei... : E Stefania Pezzopane deve ingoiare un altro boccone amarissimo. Già, perché il suo Simone Coccia , all'interno della casa del Grande Fratello 15 condotto da Barbara D'Urso , continua a dedicare ...

Stefania Pezzopane vera regina del GF - fra lezioni d’amore ed eleganza : Altro che Barbara D’Urso, la vera regina del Grande Fratello 15 è Stefania Pezzopane che con ironia e delicatezza, è riuscita a conquistare il pubblico del reality. Settimane fa l’onorevole aveva affermato che non sarebbe mai entrata nella casa del GF e che non avrebbe preso parte allo show in cui il suo fidanzato, Simone Coccia, riveste il ruolo di concorrente. Alla fine però ha cambiato idea e, con grande eleganza, ha rispedito al ...

“Lo sai cosa ti faccio…”. Grande Fratello - Simone Coccia e quell’altra… La temperatura sale. Dal mondo reale Stefania Pezzopane osserva tutto - guai in vista? : Baci, abbracci, coccole e sorrisi. E poi quel cartellone scritto con il pennarello rosso, un cuore sopra e una dedica per la sua Stefania. Non passa giorno in cui Simone Coccia Colaiuta non mostri tutto il suo amore per la fidanzata. Epperò qualcosa, ieri sera, non è andata come al solito e il buon Simone ha alzato il tiro con una delle donne della casa. Lo ha fatto con un sorriso ironico e senza malizia ma chi lo sa che cosa avrà pensato ...

Stefania Pezzopane/ “Simone Coccia? Volevo abbracciarlo! Si può fare politica anche al Grande Fratello” : Stefania Pezzopane parla su Radio24 del suo ingresso nella Casa del Grande Fratello 2018 per abbracciare Simone Coccia e potere lasciare un "messaggio politico" in TV.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 12:23:00 GMT)

Grande Fratello 15 - la figura atroce di Stefania Pezzopane : ciò che non avevate notato - come disintegra il Pd : Questa è una reprimenda rivolta a Stefania Pezzopane, deputato Dem. Le facciamo la morale ma, prima, ci sia consentita una breve introduzione. Da qualche settimana va in onda il Grande Fratello. ...

Stefania Pezzopane al Grande Fratello/ Lacrime anche a Pomeriggio 5 : Barbara D'Urso la ringrazia : Stefania Pezzopane fa una sorpresa al fidanzato Simone Coccia Colaiuta entrando nella casa del Grande Fratello 2018: complimenti e applausi per l'onorevole a Mattino 5. Un fiume di Lacrime nella puntata di Pomeriggio 5 quando Barbara D'Urso mostra al pubblico e a tutti i suoi ospiti di oggi l'ingresso di Stefania Pezzopane nella Casa del Grande Fratello 15.

“Luigi - ascolta…”. Stefania Pezzopane - terremoto al GF. La fidanzata di Simone Coccia non si trattiene e asfalta mister Favoloso. Applausi per lei : Qualche giorno fa le aveva mandato un sms su carta, è evidente la sua fidanzata, l’onorevole Stefania Pezzopane gli manca parecchio. È per questo motivo che il Grande Fratello ha pensato di fare un regalo a Simone, anche perché di recente la coppia ha festeggiato il quarto anniversario. La deputata, legata sentimentalmente da quattro anni al concorrente, ha deciso di entrare nella Casa per fargli una sorpresa. Prima però ha incassato i ...