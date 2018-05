Stati Uniti | - Trump pronto a imporre nuovi dazi sul settore auto

Stati Uniti - indice FHFA decelera nel mese di marzo : Teleborsa, - Il comparto immobiliare statunitense decelera nel terzo mese dell'anno. Nel mese di marzo l'indice FHFA elaborato dalla Federal Housing Finance Agency, che misura i prezzi delle ...

Stati Uniti - indice FHFA decelera nel mese di marzo : Il comparto immobiliare statunitense decelera nel terzo mese dell'anno. Nel mese di marzo l'indice FHFA elaborato dalla Federal Housing Finance Agency, che misura i prezzi delle abitazioni ...

Stati Uniti - richieste sussidi disoccupazione in salita più delle attese : Teleborsa, - In aumento le richieste di sussidio alla disoccupazione in USA nella settimana al 19 maggio. I "claims" sono saliti di 11.000 unità a 234 mila dalle 223 mila unità riviste della settimana ...

Un problema tecnico sta rendendo inutilizzabile un costoso nuovo satellite degli Stati Uniti per l’osservazione della Terra : Un problema al sistema di raffreddamento rischia di compromettere il funzionamento di uno degli strumenti principali di GOES-17, un costoso satellite messo in orbita dagli Stati Uniti a inizio marzo. GOES-17 è gestito dalla National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), The post Un problema tecnico sta rendendo inutilizzabile un costoso nuovo satellite degli Stati Uniti per l’osservazione della Terra appeared first on Il Post.

Il Marketplace di Facebook negli Stati Uniti apre una sezione per i professionisti del servizio a domicilio : Facebook aprirà negli Stati Uniti una sezione dedicata ai servizi a domicilio all'interno del Marketplace. Scopriamo insieme quale sarà il suo funzionamento L'articolo Il Marketplace di Facebook negli Stati Uniti apre una sezione per i professionisti del servizio a domicilio proviene da TuttoAndroid.

Le tensioni tra Stati Uniti e Iran aiutano la Russia : Decidendo di ritirarsi dall’accordo sul nucleare Iraniano, Donald Trump ha innescato una reazione a catena che potrebbe far riavvicinare la Russia e l’Unione europea. Leggi

ZTE - Stati Uniti e Cina ancora lontani da un accordo : Teleborsa, - ancora tensione tra Stati Uniti e Cina sui dazi . Nonostante le prove di pace volta a evitare la guerra commerciale tra i due Paesi, rimarranno in vigore i dazi statunitensi su acciaio e ...

La Cina abbassa i dazi sulle importazioni di auto. E gli Stati Uniti ringraziano : C’eravamo tanto amati. In realtà, nonostante gli alti e bassi ricorrenti nelle relazioni di lungo periodo, i “bisticci” tra Cina e Stati Uniti tendono con gran frequenza a ricomporsi in accordi adeguati ad entrambe le parti. L’ultimo atto distensivo è costituito dall’annunciato ribasso dei dazi di importazione in Cina relativi agli autoveicoli: con effetto dal prossimo 1° luglio l’aliquota sarà tagliata dall’attuale 25% fino al 15%, mentre le ...

Lo studio clinico FAST dimostra elevata accuratezza diagnostica del software CAAS vFFR - che ha ricevuto dagli Stati Uniti l'autorizzazi : Con sede a Maastricht , Paesi Bassi, , gestisce la vendita in tutto il mondo delle linee di prodotto CAAS e 3mensio. PMI e 3mensio Medical Imaging fanno parte del Gruppo Esaote, leader nel settore ...

Stati Uniti e Cina verso soluzione su controversie con ZTE Corp : Mentre Trump si prepara a incontrare il Presidente della Corea del Sud Moon Jae-in a Washington per fare da mediatore tra il presidente degli Stati Uniti e il dittatore nordcoreano, su un altro fronte,...

Giuseppe Conte dichiara studi negli Stati Uniti - ma alla New York University non risultano : Il curriculum del giurista, indicato da M5s e Lega come premier, riporta un "perfezionamento" degli studi compiuto dal 2008 al 2012

Gli Stati Uniti e la Cina hanno sospeso i dazi reciproci su alcuni prodotti : Gli Stati Uniti e la Cina hanno sospeso i dazi reciproci annunciati alcune settimane fa, per il momento di fatto chiudendo la “guerra commerciale” avviata dall’amministrazione statunitense di Donald Trump. Dopo alcuni negoziati la Cina ha accettato di aumentare le importazioni The post Gli Stati Uniti e la Cina hanno sospeso i dazi reciproci su alcuni prodotti appeared first on Il Post.

Jennifer Aniston - presidente gay degli Stati Uniti per Netflix : Una donna, lesbica. Il presidente degli Stati Uniti, così come Netflix è pronto a dipingerlo, a poco a che spartire con Donald Trump. Pochissimo. I capelli sono lunghi, l’incarnato etereo. E il viso, placido, ha la bellezza rassicurante di Jennifer Aniston. LEGGI ANCHEJennifer Aniston, bellezza alla riscossa Il colosso dello streaming, che della politica ha sempre fatto una fonte cui attingere, ha da poco deciso di produrre First Lady. Una ...

Dazi - prove di disgelo tra Cina e Stati Uniti : Teleborsa, - La guerra dei Dazi tra Cina e Stati Uniti sembrerebbe arrivata a una conclusione, almeno in linea di principi. "Abbiamo trovato un accordo quadro" ha spiegato il Segretario al Tesoro USA ...