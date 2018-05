SPREAD SOPRA 190 Atlantia e Fincantieri ci diranno se è vera crisi

SPREAD Btp-Bund vola : è sopra i 190 punti base/ Tasso rendimento decennale italiano ai livelli 2014 : Spread Btp-Bund vola: è sopra i 190 punti base. Tasso rendimento decennale italiano a livelli 2014. Le ultime notizie e le ragioni delle preoccupazioni mentre si attendono novità sul governo(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 15:37:00 GMT)

Governo - SPREAD sfonda i 200 punti e poi si assesta sopra 190. Rendimento dei titoli di Stato italiani ai massimi dal 2014 : Lo spread tra Btp e Bund si è allargato ancora, sfondando i 200 punti, mentre i mercati attendono le decisioni del presidente della Repubblica sul nuovo Governo. Con Sergio Mattarella che si è preso tempo per valutare i profili del premier designato da Lega e M5s, Giuseppe Conte, e di Paolo Savona, economista in corsa per il ruolo di ministro del Tesoro, che negli ultimi anni ha assunto posizioni anti euro. Alle 10:30 il differenziale di ...

Borsa - Milano argina l'effetto cedola. SPREAD SOPRA 170 : Gli effetti della politica italiana si fanno sentire sull'euro e sull'andamento dei titoli di Stato. C'è ancora pressione sul Btp decennale . Il rendimento si è spinto al 2,30%, da 2,22% di venerdì. ...

Piazza Affari in rosso per effetto dividendi. Lo SPREAD sale sopra ai 170 punti : Lo stacco dei dividendi di 19 società del Ftse Mib su 40, che incide per l'1,74% sull'indice in avvio, pesa sull'apertura di Piazza Affari nel giorno decisivo per la nascita del nuovo governo italiano sostenuto da Lega e Movimento 5 Stelle. In lieve rialzo resto d'Europa. Francoforte ferma per festività. Ancora vendite sui titoli di Stato: spread col Bund a 175...

Piazza Affari riparte in sofferenza. Lo SPREAD sale ancora - sopra 170 : Nel giorno clou per la formazione del nuovo Governo, Piazza Affari apre le contrattazioni in netto calo, in controtendenza rispetto al resto d'Europa. Ai primi scambi il Ftse Mib segna -1,80% a 23.050 punti, mentre salgono Parigi (+0,22%) e Londra (+0,4%). Francoforte è chiusa per festività.Avvio negativo per i corsi dei titoli di Stato italiani scambiati sul secondario telematico Mts. I titoli italiani decennali aprono in calo con ...

Lo SPREAD Btp-Bund torna sopra i 160 punti - Mps perde ancora a Piazza Affari : spread Btp vicino alla soglia dei 160 punti base. Il differenziale di rendimento sale a 159 punti base col tasso sul titolo a 10 anni del Tesoro al 2,22%, ai massimi da dieci mesi....

Lo SPREAD Btp-Bund torna sopra i 150 punti - Mps perde ancora a Piazza Affari : Lo spread è subito in salita dopo i primi scambi sul mercato dei titoli di Stato. Il differenziale di rendimento tra il Btp e il Bund supera nuovamente la soglia dei 150 punti base (151,5) dai 148 dell’apertura. Il tasso sul decennale del Tesoro è in rialzo al 2,13%....

Mercati in allarme : Piazza Affari perde più del 2% - SPREAD SOPRA quota 150 : Restano le incertezze sul governo e le mosse, poi smentite, sul piano anti-Ue di Lega e 5 Stelle. Il rischio concreto è di ribasso per il rating del nostro Paese e un attacco speculativo -