Spread in rialzo | tensioni su Savona al MEF

Borse europee in rialzo - Spread in calo : 10.10 Le Borse europee aprono tutte in rialzo, tranne Francoforte, dopo la pubblicazione delle minute della Fed dalle quali emerge l'orientamento della banca centrale Usa verso un nuovo aumento dei tassi di interesse statunitensi. Piazza Affari è la migliore (+0,34% a 22.990 punti). Salgono anche Parigi (+0,19% a 5.576 punti) e Londra (+0,1% a 7.788 punti). Scende invece Francoforte, che cede lo 0,16% a 12.955 punti. Lo spread tra Btp e Bund ...

[L'analisi] Il rialzo dello Spread si "mangia" il reddito di cittadinanza Cinquestelle : Questo l'annuncio fatto a fine gennaio di quest'anno dal ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan. Sono passati solo 4 mesi ma sembra sia trascorsa una intera era politica perché nel frattempo lo ...

Borsa italiana vira al rialzo dopo tensioni Spread in avvio. FTSE MIB +0 - 71% : Situazione politica in stallo dopo la candidatura di Giuseppe Conte a premier proposta ieri pomeriggio da Lega e M5S al presidente Mattarella: quest'ultimo sembra intenzionato a prendersi una pausa ...

Governo - Spread ancora in rialzo. E Fitch lancia un monito : ancora una giornata di passione per Piazza Affari e per lo spread, nell'attesa della conferma del nome di Giuseppe Conte come presidente del Consiglio indicato da Movimento 5 Stelle e Lega al ...

Spread Btp chiude in rialzo a 185 punti : ANSA, - ROMA, 21 MAG - Lo Spread tra Btp e Bund sfiora i 190 punti base arrivando a 189, ai massimi da giugno 2017, e chiude in lieve calo a 185 punti base. Il rendimento del titolo decennale italiano ...

Mps - titolo di nuovo sospeso in Borsa Spread in rialzo a 152 punti : Le parole di Borghi sono state poi commentate duramente dal ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, che le ha definite «gravi», sottolineando che hanno provocato «una crisi di fiducia». E' «un ...

Mps - titolo in calo dopo sospensione Borsa Spread in rialzo a 152 punti : dopo essere stato subito sospeso in apertura di Borsa, il titolo del Monte dei Paschi di Siena è stato riammesso in Borsa. Al momento segna una perdita dell'1,2%. dopo le indiscrezioni sul contratto ...

Piazza Affari in rialzo - Spread in calo : 9.40 Piazza Affari ha aperto in rialzo dello 0,41%, per poi guadagnare subito un punto. Lo spread tra Btp e Bund tedesco a dieci anni ha aperto in calo rispetto alla soglia dei 150 punti sfondati ieri Sale invece ancora il rendimento del titolo decennale italiano al 2,12%.Euro debole sul dollaro alle prime battute sul mercatio internazionali. Il rialzo dopo che ieri la Borsa di Milano aveva chiuso in calo del 2,32% con lo spread a 151 punti ...

Piazza Affari apre in rialzo - lo Spread rientra sotto quota 150 punti. Il contratto di governo è chiuso - i mercati alla finestra : Giornata di grande osservazione sui mercati italiani: Piazza Affari, infatti, ha aperto in leggero rialzo dello 0,41%, dopo il capitombolo di ieri, quando l'indice Ftse Mib è sprofondato a -2,3 per cento. Lo spread è rientrato: il differenziale tra i Btp decennali italiani e i Bund tedeschi ha toccato in apertura quota 147. Ieri lo spread ha chiuso a 151 punti, 20 punti in più del giorno precedente, ai massimi da gennaio, ...

Spread in rialzo - 150 punti - - la Borsa scende a -2%. Sale il petrolio e per la benzina prevista raffica di aumenti : Tornano a pesare le incertezze sulla formazione del nuovo governo, dopo le indiscrezioni sulla bozza di accordo tra Lega e M5S , in cui tra le altre cose si ipotizza la richiesta di cancellazione di ...