Speechless 2 | Al via su Fox la seconda stagione

(Di giovedì 24 maggio 2018)2 è pronta a portare sul piccolo schermo della FOX italiana la famiglia Di Meo. Creata da Scott Silveri, già conosciuto per Friends, la sitcom affronta con ironia e sagacia gli stereotipi e i pregiudizi sull’handicap. Senza allontanarsi dalla mission riflessiva.2 ha già ricevuto l’applauso da parte della critica internazionale, risultando rivoluzionaria per Indiewire e Vulture: a partire dal 25 maggio 2018, i fan potranno assistere ai suoi 18 episodi divisi in appuntamenti da due puntate a serata. In occasione del debutto verranno trasmessi i primi due episodi, “I nuovi Di Meo” e “La doccia“.2, la trama della serie Tv La famiglia Di Meo è senza dubbio particolare e grazie alla presenza della coppia, unita ai tre figli, riescono ad affrontare una vita difficile con il sorriso. All’interno del loro nucleo ...