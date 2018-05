Spazio & Ambiente | partiti i satelliti gemelli per mappare l’acqua terrestre

Spazio & Ambiente : pronti al lancio i satelliti gemelli “Grace-Fo” : pronti alla partenza i due satelliti gemelli della missione Grace-Fo, che osserveranno l’acqua in movimento sulla Terra: il lancio è previsto alle 21:47 ora italiana dalla Base di Vandenberg in California, a bordo di un razzo Falcon 9 SpaceX. Grace-Fo, Gravity Recovery and Climate Experiment Follow-On, è una missione congiunta della NASA e del Centro di ricerca tedesco per le geoscienze (GFZ) ed è l’erede della missione Grace: ...

Degustazioni di VINO & OLI a Spazio Bici : Introduzione alla degustazione e all’abbinamento consapevoli. Dal prossimo giovedì 10 Maggio prenderà il via “VINI E OLI“; una iniziativa (che non è un corso) dedicata a coloro i quali per curiosità o passione vogliano avvicinarsi al VINO e all’olio EVO di qualità. Quattro incontri ogni giovedì di fila; nei primi due incontri, dedicati al VINO, posto che poi farete comunque come Vi pare, cercheremo di dare alcune indicazioni ...

