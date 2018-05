Spalletti | non solo gioie | Rafinha e Cancelo non possiamo tenerli Icardi | dipende

Inter - Spalletti : 'Ho un contratto e la società non vuole cambiare' : Dopo il bel successo dell'Inter ai danni dell'Udinese per quattro a zero, il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti si è presentato ai microfoni di Rai Sport per commentare il match: 'Champions? Io la penso sempre alla stessa maniera e non cambia da ieri a oggi. Abbiamo dato dimostrazione di esserci allenati bene e che abbiamo una testa pensante che ...

Spalletti : “Inter-Juve? Non dico nulla” : “Su questa cosa qui, il ‘bandone’ è chiuso, non si trova niente dentro. Non mi domandate altro”: Luciano Spalletti non intende tornare sulla questione dell’arbitraggio di Inter-Juventus, e risponde con un termine toscano che sta per ‘saracinesca’. Il tecnico nerazzurro – alla vigilia della trasferta di Udine – non vuole alimentare altre polemiche, riconosce che e’ stata una settimana ...

Spalletti : “contratto? Non devo convincere nessuno - solo lavorare” : “Il prolungamento di contratto? Non ho da pensare a questo, non mi interessa. Non devo convincere nessuno, devo solo lavorare in un certo modo ed essere convincente per quella che è la risposta che devo avere dai calciatori, per la ricerca del risultato che devono mettere sul campo. Non so cosa pensa la società e chi mi deve giudicare, io so che ho dato quello che mi era possibile sempre in questo tragitto”. Così il tecnico ...

Inter - ora è rischio depressione. Spalletti - l'azzardo Santon non ha pagato : Cinque minuti che possono cambiare una Intera stagione. Una vittoria che avrebbe assunto i contorni dell'epica e che avrebbe proiettato l'Inter in un'estasi da Champions. Con lo scalpo della Juve, che ...

Inter - Spalletti : "Sconfitta immeritata - certe cose non si capiscono" : Il tecnico nerazzurro a Premium: "Ci vorranno giorni per smaltire il ko". In conferenza: "Cambi sbagliati, colpa mia"

Inter - Spalletti non ci sta : 'Orsato? Non mi sembra ci sia stato molto equilibrio' : 1 di 2 Successiva MILANO - ' Bisognerà smaltire quest'amarezza che sarà la cosa più difficile. I ragazzi non meritavano questa sconfitta, questa è una partita che vale moltissimo per tutto l'ambiente ...

Spalletti : "Il pareggio non serve - saremo feroci" : Il tecnico: "Juve più arrabbiata dopo lo 0-1 col Napoli? Lo dite a noi che non vinciamo da sette anni. I nostri tifosi sono a punteggio pieno"

Spalletti : 'Juve arrabbiata? Noi non vinciamo nulla da anni...' : Roma, 27 apr. , askanews, Luciano Spalletti punta tutto sulla sua squadra per domani, in occasione di Inter-Juve, partita probabilmente bivio per la corsa Champions per i nerazzurri: 'Mi dà fiducia la ...

Inter - Spalletti : "San Siro tifi per il nostro obiettivo - non contro la Juve" : "La Roma e la Lazio hanno un vantaggio, hanno un punto in più in classifica, che è tanta roba visto che mancano poche partite alla fine". È questo il punto di vista di Luciano Spalletti, che a margine ...

Inter - Spalletti : "Esigenti ma siamo dove volevamo. Gagliardini out? Non cambio" : Ma proprio come crescita di centro sportivo, di prospettive future, di modo di lavorare in un mondo che viaggia veloce. Si cerca di anticipare le richieste e le esigenze. Sono convinto che ci siano ...

Inter - Spalletti non si accontenta : il tecnico tira le orecchie ad Icardi : Successo per l’Inter contro il Cagliari, continua la corsa Champions. Ecco le parole di Luciano Spalletti ai microfoni di Premium Sport: “Tutto sommato stasera abbiamo fatto una buona partita. Karamoh? È un calciatore forte, dal punto di vista dell’estro e delle fiammate ti secca, sotto l’aspetto della finalizzazione, dell’equilibrio, del ragionamento, ha gli stessi connotati del calciatore che ha grandi intuizioni, ...

Inter-Cagliari 0-0 LIVE - la squadra di Spalletti non può sbagliare : Inter-Cagliari 0-0 LIVE, la squadra di Spalletti non può sbagliare – Prende il via la 33^ giornata del campionato di Serie A, in campo Inter e Cagliari, partita molto importante per la classifica. La squadra di Luciano Spalletti è alla ricerca di punti per la zona Champions League, quella di Diego Lopez per la salvezza. Ecco le scelte dei due allenatori, si tratta di una partita che può valere una stagione. Sorprese di formazioni per i ...

Spalletti SCUOTE L'INTER/ "Non sono preoccupato per i gol - ma la squadra deve dare di più" : Serie A, SPALLETTI SCUOTE L'INTER: "Non sono preoccupato per i gol, ma la squadra deve dare di più" Il tecnico parla alla vigilia del match dei nerazzurri contro il Cagliari(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 01:40:00 GMT)

Inter - Spalletti : "Vincere col Cagliari. Rafinha? Non si preoccupi del gol sbagliato" : La conferenza stampa del tecnico nerazzurro alla vigilia di Inter-Cagliar: "Non c'è più niente da gestire"