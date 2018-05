ilfattoquotidiano

: Spagna, Partito Popolare condannato per corruzione: 33 anni a ex tesoriere. Rajoy: “Casi vecchi e isolati, ma ci fa… - Cascavel47 : Spagna, Partito Popolare condannato per corruzione: 33 anni a ex tesoriere. Rajoy: “Casi vecchi e isolati, ma ci fa… - FedericoCaland4 : RT @fattoquotidiano: Spagna, Partito Popolare condannato per corruzione: 33 anni a ex tesoriere. Rajoy: “Casi vecchi e isolati, ma ci fanno… - TutteLeNotizie : Spagna, Partito Popolare condannato per corruzione: 33 anni a ex tesoriere. Rajoy: “Casi… -

(Di giovedì 24 maggio 2018) Il primo ministro Marianoli ha definiti “vecchi casi isolati”, ma l’esito del processo sul caso “Gurtel“, uno dei tanti scandali diche ha coinvolto ilspagnolo negli ultimi, è davvero pesante: 351di carcere per 29 dei 37 imputati per avere partecipato a una “efficace struttura diistituzionale”. Tra loro, la Audiencia Nacional di Madrid haa 33l’exdelLuis Barcenas, a 15sua moglie Rosalia Iglesias e a 51Francisco Correa, la mente che aveva messo in piedi una rete di fondi neri destinati al. E il tribunale halo stesso Pp a pagare 240mila euro perché ritenuto “partecipante a titolo lucrativo”. Secondo i giudici la rete didiretta dal faccendiere Correa, attiva a Madrid e Valencia dal ...