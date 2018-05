Sostituzione batteria iPhone 6 | 6S | 7 | come ottenere il rimborso di 60 euro

optimaitalia

(Di giovedì 24 maggio 2018) Una buona notizia per tutti coloro che hanno effettuato ladella6 o dei modelli successivi nel corso del 2017 a proprie spese, perché con melafonino fuori garanzia. Per loro è pronto ilufficiale di una buona parte della quota versata, grazie ad un programma ufficiale Apple. Qual è il risarcimento esatto e quali le modalità per ottenerlo?vi abbiamo raccontato negli scorsi mesi, Apple ha avviato in questo 2018 una procedura globale per ladella6 e dei device successivi al costo irrisorio di 29: un bel risparmio rispetto al prezzo di listino dell'operazione pari a 89. I fortunati possessori di smartphone Apple che non avevano ancora effettuato il cambio hardware hanno potuto dunque approfittare dell'iniziativa facilitata da inizio gennaio o comunque potranno farlo ancora fino al 31 dicembre. Per tutti ...