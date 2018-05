Solo | A Star Wars Story | scorribande interstellari come tante

«Solo : A Star Wars Story» : la nostra intervista (im)possibile a Chewbecca : Ha viaggiato per galassie lontane lontane alla velocità della luce. Ha attraversato il tempo senza dare mai segni di cedimento (o invecchiamento). È diventata una Star mondiale – anzi no: universale – senza mai proferire una (vera) parola. Che siate oppure no degli appassionati di fantascienza, che siate dei nerd in fissa con il Millennium Falcon o distinguiate a malapena Star Trek da Star Wars, Chewbecca la (ri)conoscete e amate ...

Anteprima di Solo A Star Wars Story nel cuore di Milano - con tanti ospiti. : Attraverso una serie di audaci bravate nel profondo di un mondo criminale oscuro e pericoloso, Han Solo fa amicizia con il suo futuro possente copilota Chewbacca e incontra il famigerato giocatore d'...

Solo : A Star Wars Story - di Ron Howard : I bassifondi del mondo criminale. Un giovanissimo Han Solo e il primo incontro con il futuro copilota Chewbacca e l'affascinante imbroglione Lando Calrissian. A Ron Howard e Lawrence Kasdan , che ha ...

Renault Kadjar unisce le forze con “Solo : A Star Wars Story” : Renault Kadjar unisce le forze con “Solo: A Star Wars Story” per portare i clienti “su una strada alternativa” Renault Kadjar unisce le forze con “Solo: A Star Wars Story” per offrire un’esperienza entusiasmante ai suoi clienti, in occasione del lancio del film che uscirà nei cinema italiani il 23 maggio 2018. Con Kadjar, Renault invita tutti “to take the alternative road” (prendere la strada alternativa) con una campagna paneuropea – progettata ...

Solo : A Star Wars Story commentato dai due Han - Harrison Ford e Alden Ehrenreich : Il giovane Alden Ehrenreich dai video amatoriali con gli amici è passato direttamente al Festival di Cannes. Era il 2009 quando Segreti di famiglia di Francis Ford Coppola fu selezionato alla Quinzaine des Réalisateurs. L’attore di L.A. aveva 19 anni. Oggi, che ne ha 28, lo investe un’altra avventura incredibile: si unisce ai protagonisti della galassia di Star Wars. E che protagonista. È lui l’interprete del giovane Han Solo, uno ...

Renault Kadjar Chewbecca - La Suv diventa one-off per Solo : A Star Wars Story : In occasione del lancio del film Solo: A Star Wars Story la Renault ha realizzato una one off ispirata a uno dei personaggi di Guerre Stellari. La Kadjar Chewbecca , proprio come il copilota di Han Solo, ha una pelliccia che la ricopre completamente e sarà esposta all'anteprima nazionale di Milano in programma oggi, 22 maggio 2018, per poi fare tappa nelle concessionarie Renault della Penisola e nei più importanti cinema italiani. Doppio ...

Solo : A Star Wars Story - una clip esclusiva dal dietro le quinte : Dopo l’anteprima a Cannes, arriverà anche in Italia il 23 maggio Solo: A Star War Story. Il film spin-off dedicato agli anni giovanili dell’avventuriero stellare Han Solo è molto atteso non Solo per la sua storia originale ma anche per le ambientazioni che ripiomberanno nelle atmosfere più classiche di Guerre Stellari. Ecco quindi che qui sopra è disponibile in esclusiva una clip che illustra gli aspetti salienti di tutto il lavoro ...

Solo - A STAR WARS STORY di Ron Howard (2018) : Quarto film in quattro anni appartenente alla nuova saga di Guerre Stellari sotto l'egida Disney, SOLO - A STAR WARS STORY è il secondo spin off e, come il precedente Rogue One, va a scavare in territori inesplorati ma collegati direttamente alla Trilogia Classica. Il film di Ron Howard (entrato in cabina di regia dopo il licenziamento di Phil Lord e Chris Miller dovuto a divergenze d'opinione con la produzione) ha l'ambizione ...

“Solo : A Star Wars Story” - la recensione dello spin-off : ROMA – L’attesa sta per terminare. Dopo Rogue One, il 23 maggio arriverà nelle sale il secondo spin-off della saga di Star Wars, interamente dedicato ad un giovanissimo Han Solo. Scritto da Lawrence Kasdan e suo figlio Jon, il film era stato inizialmente affidato alla regia di Phil Lord e Chris Miller, per poi passare, […] L'articolo “Solo: A Star Wars Story”, la recensione dello spin-off proviene da NewsGo.

Cosa si dice di “Solo : A Star Wars Story” : Di tutto: e le opinioni sono così contrastanti che vi verrà voglia di vederlo anche solo per decidere chi ha ragione The post Cosa si dice di “Solo: A Star Wars Story” appeared first on Il Post.

Han Solo : le origini di Star Wars nel nuovo episodio in uscita il 25 maggio : A Cannes i giornalisti hanno potuto vedere la prima di “Solo: una storia di Star Wars”, ovvero l'ultima incarnazione della serie iniziata da George Lucas nel 1977. Si tratta, come suggerisce il titolo, di un episodio che si concentra sulla storia di Han Solo, che nel film capostipite era interpretato da Harrison Ford....Continua a leggere

Il cast di Solo : A Star Wars Story : «La nostra prima volta nella galassia lontana» : Spettacolari fuochi d’artificio sul mare (accompagnati dalle musiche inconfondibili della saga), gente in coda per una foto con il cartonato di Han Solo all’interno del Millennium Falcon, una Chewbecca gigante, balli e champagne: si è conclusa così, con una festa fino a tarda notte sulla spiaggia, la lunga giornata di Star Wars al 71esimo Festival di Cannes. Sfoglia gallery Il cast di Solo: A Star ...

Solo : A STAR WARS STORY / A Cannes 2018 le origini di Han : la critica di Gabriele Niola : SOLO: A STAR WARS STORY è stato presentato al Festival di Cannes 2018 come film 'Fuori Concorso': la storia chiarisce il passato del contrabbandiere galattico.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 22:10:00 GMT)