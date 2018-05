Sky Sport F1 HD (anche in 4K) Gp Monaco Diretta Esclusiva (23 - 27 Maggio 2018) : Più Gran Premi, più esclusive, più tecnologia: anche per il 2018 Sky Sport si conferma il punto di riferimento per tutti gli appassionati di motori, con la copertura assoluta dei due Mondiali di Formula 1 e MotoGP: in totale 40 gare in Diretta, di cui 28 in Esclusiva live, 7 in più rispetto alla passata stagione. E’ una nuova era per il MotorSport in tv. Per ...

Now TV di Sky si rinnova : serie televisive - cinema e sport a portata di Stick : 3 Una TV da vivere in ogni luogo ed ogni momento, comoda e versatile. Sky viene incontro alle esigenze di qualsiasi utente [VIDEO] che, magari, per impegni di lavoro o giornate particolarmente intense, non ha modo di re un importante evento sportivo, oppure è un appassionato di serie TV e cinema. Now TV è una piattaforma che permette agli utenti di guardare i propri programmi preferiti, quando vogliono e dove vogliono. Cos'è Now ...

Sky Sport Vetrina DTT - Palinsesto dal 21 al 27 Maggio 2018 : Grazie al duplice accordo tra Sky Italia e Mediaset, si sono accesi due nuovi canali Vetrina Sky sul digitale terrestre, disponibili fino al 1° luglio per tutti i clienti Mediaset Premium ovvero Sky Uno e Sky Sport. Su quest'ultimo disponibile in SD alla numerazione LCN 374 e in ...

Trasporto aereo : Skyteam - prenotazioni viaggi premio con più compagnie : Roma, 22 mag. (AdnKronos) – L’alleanza aerea globale Skyteam consente ai clienti frequent flyer di utilizzare con maggiore facilità le proprie miglia per la prenotazione di viaggi premio con più compagnie aeree associate. Un sistema di prenotazione online dà al cliente il controllo dei propri viaggi, proponendo in tempo reale i voli disponibili e offrendo una maggiore scelta. Questo sistema è offerto da 17 delle 20 compagnie aeree ...

Trasporto aereo : Skyteam - prenotazioni viaggi premio con più compagnie (2) : (AdnKronos) – Allo stesso tempo, grazie alle 1.074 destinazioni appartenenti alla rete di Skyteam, i clienti non hanno mai avuto così tante opzioni tra cui scegliere. Le mete più in voga per i clienti che desiderano utilizzare le miglia includono: New York, Los Angeles, Tokyo, Parigi, Londra, Seoul, Bangkok e Pechino. I frequent flyer di Skyteam non solo possono utilizzare le miglia con maggiore facilità, ma possono anche assicurarsi di ...

Manchester is Blue - cinque speciali Sky Sport celebrare la stagione del City : Sky Sport HD dedica una serata intera, ricca di speciali imperdibili, alla squadra campione della Premier League 2017/2018: il Manchester City. Nella stagione in cui i ragazzi di Pep Guardiola hanno infranto ogni record nel principale campionato inglese, cerchiamo di scoprire i punti di forza e i segreti dei Citizens attraverso cinque speciali. Appuntamento , 22 maggio 2018, dalle 20 su Sky Sp...

La Notte del Maestro - Andrea Pirlo saluta il calcio a San Siro in diretta su Sky Sport : Lunedì 21 maggio 2018, sarà una data da ricordare per tutti coloro che amano il calcio. Andrea Pirlo darà l’addio al calcio giocato in una partita a sfondo benefico a cui parteciperanno molti ex compagni illustri del fantasista bresciano, con lo stadio di San Siro a fare da cornice per la sua ultima esibizione. Sky Sport dedicherà un’ampia copertura all’ev...

MotoGP Francia 2018 - Gara - Diretta Esclusiva Sky Sport MotoGP HD e differita Tv8 : Con un ultimo giro praticamente perfetto ( Diretta Esclusiva Sky Sport MotoGP HD e differita Tv8) Johann Zarco ha ottenuto la pole (la seconda stagionale dopo quella in Qatar) e domenica a Le Mans partirà davanti a tutti. Il pilota del team Yamaha Tech 3 ha fissato anche il nuovo record della pista (1'31«185). Erano 30 anni che un francese non partiva primo nella Gara di casa (Christian Sarron, nel 1988). Marc Marquez ci ha provato ...

Calcio Estero Fox Sports e Sky Sport - Programma e Telecronisti 19 e 20 Maggio : Live nel weekend su FOX Sports (Sky Pacchetto Sport canali 204 e 205) DIRETTA GOL LIGA SPAGNOLA (sabato ore 18:30) VILLARREAL - REAL MADRID (sabato ore 20:45) BARCELLONA - REAL SOCIEDAD (domenica ore 20:45) Live su Fox Sports sabato ore 18:15 FINALE FA CUP - CHELSEA - MANCHESTER UNITED con il commento tecnico di Francesco Guidolin Studio prepartita dalle 17:15 con Fabio Capello, Sinisa Mihajlovic e Christian Chivu <img ...

Serie A Sky Sport Diretta 38a Giornata - Palinsesto e Telecronisti Calcio : Torna questo weekend la Serie A 2017/18. Un torneo che solo Sky seguirà con una copertura totale, garantendo ai tifosi di tutte le squadre la Diretta di tutti i 380 incontri, di cui 132 in esclusiva. Solo su Sky, infatti, sarà possibile seguire tutte le partite della stagione di: Atalanta, Benevento, Bologna, Cagliari, Chievo, Crotone, Sampdoria, Sassuolo, S...

MotoGP Francia 2018 - Qualifiche - Diretta Esclusiva Sky Sport MotoGP HD e differita Tv8 : Una firma sul contratto e un record sul giro a Le Mans ( Diretta Esclusiva Sky Sport MotoGP HD e differita Tv8). È stata una giornata piena di soddisfazioni quella di Andrea Dovizioso sul mitico circuito francese, dove tra i box e la pista ha messo di buon umore anche il team Ducati, dove resterà fino al 2020, e tifosi che sperano di vederlo trionfare nel mondiale in sella alla Rossa di Borgo Panigale. Tutto si è ...