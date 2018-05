Sigilli alla storica ditta di cioccolatini | il futuro è appeso ad un filo

Via i Sigilli alla nave della Ong Così il gip apre all'invasione : La nave della Ong spagnola Proactiva Open Arms, sotto sequestro al porto di Pozzallo dal 18 marzo dopo il recupero in mare di 218 immigrati e il loro sbarco in Sicilia, può lasciare gli ormeggi. Il gip di Ragusa, Giovanni Giampiccolo, rigettando la richiesta della procura iblea, ne ha disposto il dissequestro. Le motivazioni che avevano indotto al provvedimento la procura di Catania, che ha indagato il comandante della nave umanitaria, la ...