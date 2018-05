Si rafforzano i numeri di Conte al Senato | tocca quota 171 sì

huffingtonpost

(Di giovedì 24 maggio 2018) rSi rafforza il governo guidato da Giuseppealche, dopo le consultazioni di oggi, incamera nuovi 4 "sì" che gli consentono di far salire la sua maggioranza a 171 voti, dieci in più rispetto a quella assoluta (pari a 161).Durante le consultazioni a Montecitorio del presidente del Consiglio incaricato emerge infatti che i dueri del Maie (Movimento associativo italiani all'estero) e gli altri due ex M5s si sono aggiunti ai 109 colleghi pentastellati e ai 58 della Lega. Portando dunque il totale, a 171ri su 318. Ma il numero dei sostenitori del governo M5S-Lega a Palazzo Madama e a Montecitorio potrebbe ancora salire, visto che i rappresentanti delle Autonomie tengono aperta l'interlocuzione con. Iri di Svp-Patt e Uv sono quattro.Alla Camera sei deputati del Maie ed ex M5s voteranno il sostegno al nuovo esecutivo: si tratta di Silvia ...