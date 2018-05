Si muove a passi da gigante Gerresheimer

finanza.lastampa

: @mattiafeltri @carloalberto La Venezuela d’Europa muove i primi passi. Fate scorta di beni primari - nikinikichirub1 : @mattiafeltri @carloalberto La Venezuela d’Europa muove i primi passi. Fate scorta di beni primari - StefanoGreco7 : Muove i primi passi il Governo Conte, Se non manterrà le promesse, per molti sarà una delusione. Ma se le manterrà… - Ste9418 : Io capisco la rabbia del momento, la delusione (lo sono io per primo) ma leggere di divario incolmabile con le prim… -

(Di giovedì 24 maggio 2018) Ottima performance per la società di packaging , che scambia in rialzo del 2,91%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù ...