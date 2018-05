Si allaga la casa del Grande Fratello 2018 mentre è guerra tra Filippo e Danilo

optimaitalia

: Si allaga la casa del #GrandeFratello 2018 mentre è guerra tra Filippo e Danilo - OptiMagazine : Si allaga la casa del #GrandeFratello 2018 mentre è guerra tra Filippo e Danilo - Paolo_Nicolai : @MebsutaGem Ma che c'hanno paura che si allaga casa a quest'ora? ???? - antoniopapapapa : Però si vede che #Allegri non lo soffre proprio a #Sarri. Non ne parla mai, lo ignora proprio. (Ndimen che la scar… -

(Di giovedì 24 maggio 2018)ta per i ragazzi del? Sembra proprio che il tetto della famosadi Cinecittà non abbia retto alla pioggia torrenziale che nelle scorse ore si è abbattuta sulla Capitale tanto che i ragazzi, al loro risveglio, si sono dovuti armare di secchio e straccio per raccogliere l'acqua che hato la cucina.Nonostante il piccolo incidente dovuto alla pioggia, insi continua a fare i conti con quello che è successo nella puntata di martedì e, in particolare, al fatto che Simone Coccia è passato dall'essere il super nominato a primo finalista. La cosa non va giù ache continua ad affrontareperché insoddisfatto dal suo metodo di salvataggio.Il giovane si difende ribadendo la sua posizione ma sembra che tra i due ormai il rapporto sia solo l'ombra di quello che era un tempo. A peggiorare le cose ci pensa Lucia che continua a ...