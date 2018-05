today

: le politiche sociali di @virginiaraggi Sfrattata senza preavviso mentre il figlio dormiva - pimma77 : le politiche sociali di @virginiaraggi Sfrattata senza preavviso mentre il figlio dormiva - alinatede : RT @romatoday: Sfrattata senza preavviso mentre il figlio dormiva: 'Dalla #giunta Raggi guerra ai poveri e non alla povertà' - frarss : Sfrattata senza preavviso mentre il figlio dormiva: 'Dalla giunta Raggi guerra ai poveri e non alla povertà' -

(Di giovedì 24 maggio 2018), con il quartiere accorso in via Morrovalle per provare, inutilmente, a bloccare lo sgombero. Tensione a San Basilio nella mattinata di oggi. Alle 7.30 Polizia di Stato...