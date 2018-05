Settore auto in panne in Europa - pesa inchiesta USA : Seduta debole per il Settore dei trasporti in Europa, dopo che l'amministrazione Trump ha annunciato l'avvio di un'inchiesta sulle importazioni di auto negli Stati Uniti. Iniziativa che fa temere l'...

Settore auto in corsa. HSBC indica buy su FCA : Teleborsa, - Spunti in acquisto sul Settore auto di Piazza Affari , FTSE IT auto +0,66%, e in tutta Europa , DJ Stoxx auto +1,07%, . Tra i player del Settore, FCA , +1,50%, si colloca alla guida dei ...

Settore auto in corsa. HSBC indica "buy" su FCA : Spunti in acquisto sul Settore auto di Piazza Affari , FTSE IT auto +0,66%, e in tutta Europa , DJ Stoxx auto +1,07%, . Tra i player del Settore, FCA , +1,50%, si colloca alla guida dei rialzi grazie ...

Auto in corsa a Piazza Affari. Ben comprato anche Settore in Europa : Teleborsa, - Si muove a marce alte il comparto Automotive quotato a Piazza Affari. Il paniere italiano mostra un progresso del 2,25% sovraperformando il settore a livello europeo , DJ Stoxx Auto, che ...

Orange1 Holding - il futuro è “green” : nasce il motore HYBRID che riduce i consumi e le emissioni di CO2 per il Settore automotive : La passione è orange, il futuro è green. La scelta strategica di Orange1 Holding, gruppo internazionale leader nel settore elettromeccanico con sede principale ad Arsiè (BL), è puntare sulla progettazione, sviluppo e costruzione di macchine elettriche rotanti con l’obbiettivo di contribuire in modo significativo alla creazione di nuove tecnologie per ridurre il consumo energetico, salvaguardando le emissioni di CO2. Grazie alle grandi competenze ...

Il Settore dell'auto europeo frena a marzo. Segno meno per FCA : Teleborsa, - Il settore dell'auto europeo rallenta nel mese di marzo . Secondo gli ultimi dati dell'Associazione europea dei produttori di auto , ACEA, , nel mese di marzo le immatricolazioni nella UE ...

Il Settore dell'auto europeo frena a marzo. Segno meno per FCA : Il settore dell'auto europeo rallenta nel mese di marzo . Secondo gli ultimi dati dell'Associazione europea dei produttori di auto , ACEA, , nel mese di marzo le immatricolazioni nella UE , EU 28, ...

Settore Automotive in marcia con FCA : Teleborsa, - Si muove a marce alte il comparto Automotive quotato a Piazza Affari. Il paniere italiano mostra un progresso dello 0,84% sovraperformando il Settore a livello europeo , DJ Stoxx Auto, ...

Settore Automotive in marcia con FCA : Si muove a marce alte il comparto Automotive quotato a Piazza Affari. Il paniere italiano mostra un progresso dello 0,84% sovraperformando il Settore a livello europeo , DJ Stoxx Auto, che guadagna ...

Nvidia pesa sul Settore tech : interrompe test su veicoli a guida autonoma : Teleborsa, - Brutte notizie per i titoli tecnologici, affossati non solo dallo scandalo datagate di Facebook, ma anche dalla decisione di Nvidia di interrompere temporaneamente i test sui veicoli a ...