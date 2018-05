Serie B | Virtus Entella-Ascoli 0-0 | Aliji sbatte contro il palo

Basket - Serie A 2018 : i migliori italiani della regular season. Alessandro Gentile non è bastato alla Virtus - Christian Burns dominante in area : La regular season della Serie A è terminata e la rosa delle magnifiche otto che si giocheranno lo Scudetto è stata definita. È quindi il tempo di fare dei bilanci e valutare quali sono stati i migliori italiani della stagione regolare. Partiamo da una tendenza: nelle varie classifiche statistiche di rendimento, c’è una netta predominanza di stranieri, rispecchiando una tendenza che oramai dall’inizio del secolo vede i giocatori ...

Basket - Serie A 2018 : Venezia batte l’Olimpia Milano nell’ultima giornata - ecco tutti i verdetti. Virtus fuori dai playoff - Orlandina in A2 : Nella serata odierna con la 30esima e conclusiva giornata è terminata la stagione regolare del Campionato di Serie A di Basket 2017-2018. Tanti gli scontri diretti in programma e i verdetti da emettere: andiamo a vedere quali sono state le sentenze del campo. Nella sfida più attesa di giornata, l’Umana Reyer Venezia ha conquistato il successo sull’EA7 Armani Milano e il primo posto in classifica al termine della stagione regolare, ...

DIRETTA / Reggio Emilia Virtus Bologna (risultato finale 104-99) streaming video e tv : fine gara! (Serie A1) : DIRETTA Reggio Emilia Virtus Bologna info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A, bel derby al PalaBigi (oggi 9 maggio)(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 22:18:00 GMT)

DIRETTA / Reggio Emilia Virtus Bologna (risultato live 77-63 - 30') streaming video e tv : 4' quarto! (Serie A1) : DIRETTA Reggio Emilia Virtus Bologna info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A, bel derby al PalaBigi (oggi 9 maggio)(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 21:48:00 GMT)

Reggio Emilia Virtus Bologna/ Streaming video-diretta tv : orario - risultato live (basket Serie A 30^ giornata) : Diretta Reggio Emilia Virtus Bologna info Streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A, bel derby al PalaBigi (oggi 9 maggio)(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 10:08:00 GMT)

Basket - Serie A 2018 : i migliori italiani della 29a giornata. Pietro Aradori non basta alla Virtus - convince Diego Flaccadori : La regular season della Serie A volge al termine. Manca oramai una sola giornata, in cui verranno stabiliti gli ultimi verdetti. Sei squadre sono già certe di giocare la postseason, anche se le posizioni in classifica devono ancora essere definite e saranno importanti per stilare il tabellone. Due i posti rimanenti per giocarsi lo Scudetto. Per la salvezza, invece, è lotta a due tra Pesaro e Capo d’Orlando. Andiamo a vedere i migliori ...

DIRETTA/ Virtus Bologna Avellino (risultato finale 64-70) streaming video e tv : gli irpini resistono (Serie A) : DIRETTA Virtus Bologna Avellino info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A. Punti pesanti in palio per i playoff al PalaDozza(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 22:47:00 GMT)

Diretta/ Virtus Bologna Avellino (risultato live 41-46) streaming video e tv : andamento lento (Serie A) : Diretta Virtus Bologna Avellino info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A. Punti pesanti in palio per i playoff al PalaDozza(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 21:58:00 GMT)

DIRETTA/ Virtus Bologna Avellino (risultato live 28-33) streaming video e tv : irpini avanti (Serie A) : DIRETTA Virtus Bologna Avellino info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A. Punti pesanti in palio per i playoff al PalaDozza(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 21:21:00 GMT)

Diretta/ Virtus Bologna Avellino (risultato live 15-18) streaming video e tv : partenza equilibrata (Serie A) : Diretta Virtus Bologna Avellino info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A. Punti pesanti in palio per i playoff al PalaDozza(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 20:59:00 GMT)

Virtus Bologna Avellino/ Streaming video e diretta tv - orario e risultato live (basket Serie A 29^ giornata) : diretta Virtus Bologna Avellino info Streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A. Punti pesanti in palio per i playoff al PalaDozza(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 09:19:00 GMT)

Virtus Arechi prova a chiudere la Serie a Senigallia. : La Renzullo Lars Virtus Arechi Salerno è pronta per scendere in campo per la gara 2 dei quarti di finale dei play off del campionato di serie B Old Wild West , in programma giovedì 3 maggio, alle ore ...

DIRETTA / Pistoia Virtus Bologna (risultato finale 61-74) : colpaccio della V Nera (Serie A1) : DIRETTA Pistoia Virtus Bologna, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita del PalaCarrara. Le V nere cercano una vittoria per i playoff, contro una The Flexx salva(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 19:46:00 GMT)

Diretta / Pistoia Virtus Bologna (risultato live 32-45 20') streaming video e tv : intervallo (Serie A1) : Diretta Pistoia Virtus Bologna, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita del PalaCarrara. Le V nere cercano una vittoria per i playoff, contro una The Flexx salva(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 18:41:00 GMT)