Serie B | ufficiale il rinvio del playoff | ecco le nuove date

Charmed - Serie TV remake di Streghe a partire da settembre. Ecco il trailer ufficiale - Cast e trama : Svelato il primo trailer ufficiale del reboot di Streghe dalla rete americana The CW: si tratta di un remake dedicato alle sorelle Pruitt The CW ha pubblicato il primo trailer ufficiale dedicato a Charmed, la Serie tv che altro non è che un remake dell’indimenticabile “Streghe“. Il trailer è dedicato alla nuove tre protagoniste: le sorelle Pruitt. Ecco alcune anticipazioni sulla nuova attesissima Serie televisiva. Charmed, il ...

PROGETTO "SQUADRE B" E' UFFICIALE/ Seconde formazioni di Serie A in Serie C - si parte ad agosto : Calcio, parte il PROGETTO "Squadre B": Seconde formazioni di Serie A in Serie C, si parte ad agosto con le prime integrazioni. Dal 2019/20 PROGETTO completo di riforma(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 23:20:00 GMT)

Seconde Squadre dei club di Serie A in Serie C. Ufficiale : si parte ad agosto : E' cominciata ufficialmente l'era delle Seconde Squadre. La Figc ha impartito la svolta, decisione nell'aria già da diversi giorni ma che da questo pomeriggio è stata ufficializzata: le Squadre B o ...

È ufficiale - Life Sentence cancellata da The CW : la Serie con Lucy Hale si ferma alla prima stagione : Più che una sentenza di vita, una di morte: Life Sentence cancellata è ormai ufficiale, come ha confermato con un tweet la sua attrice protagonista Lucy Hale. La Hale, famosa per aver interpretato Aria Montgomery in Pretty Little Liars, ha affidato a Twitter un lungo pensiero scritto con una nota sul telefonino, in cui annuncia la cancellazione della serie con un ringraziamento collettivo a chi vi ha partecipato. "Ho appena avuto la triste ...

Calcio femminile : è ufficiale! I campionati di Serie A e B saranno sotto la gestione della FIGC. La LND non ci sta! : La notizia era nell’aria da diverso tempo e nella giornata di ieri è arrivata la conferma: i campionati di Serie A e B di Calcio femminile saranno sotto la gestione della FIGC e non più della Lega Nazionale Dilettanti. Lo ha reso noto il comunicato n.38 della Federazione Italiana Giuoco Calcio che illustra la riorganizzazione dei tornei del “Pallone in rosa” decisa dal commissario straordinario Roberto ...

Serie C horror : ufficiale - 28 punti di penalizzazione sconvolgono la classifica Video : Altro shock in #Serie C. È arrivata poco fa l'ufficialita' di ben 28 punti di penalizzazione [Video] per 6 societa' del campionato. Durante la stagione calcistica erano arrivate diverse #penalizzazioni, ma mai nessuna ufficialita' era stata così forte e netta. Con queste penalizzazioni, per un totale di 28 punti, sono sconvolte tutte e tre le classifiche di Serie C e varie societa' si trovano a dover lottare per la salvezza mentre fino a poco fa ...

Serie C horror : ufficiale - 28 punti di penalizzazione sconvolgono la classifica : Altro shock in Serie C. È arrivata poco fa l'ufficialità di ben 28 punti di penalizzazione per 6 società del campionato. Durante la stagione calcistica erano arrivate diverse penalizzazioni, ma mai nessuna ufficialità era stata così forte e netta. Con queste penalizzazioni, per un totale di 28 punti, sono sconvolte tutte e tre le classifiche di Serie C e varie società si trovano a dover lottare per la salvezza mentre fino a poco fa lottavano per ...

Back To You di Selena Gomez colonna sonora di Tredici - ufficiale il nuovo singolo nella Serie tv Netflix : Dopo i tanti rumors degli ultimi giorni è arrivata l'ufficialità su Back to You di Selena Gomez: questo è il titolo del primo singolo dal nuovo album della cantante, il successore di Revival, in uscita nei prossimi giorni. L'attrice sfrutterà il ritorno della serie tv Tredici su Netflix per promuovere il brano: per annunciare il titolo del suo nuovo singolo, Selena Gomez ha utilizzato il suo canale Instagram su cui risulta la persona più ...

Serie C Sambenedettese - ufficiale : ritorna Moriero : SAN BENEDETTO DEL TRONTO - Francesco Moriero torna sulla panchina della Sambenedettese , seconda forza del girone B di Serie C. L'allenatore è stato richiamato ufficialmente dopo l'esonero di Ezio ...

Life Sentence arriva su Mediaset Premium : la nuova Serie di Lucy Hale ha una data ufficiale : Life Sentence in onda in Italia? Finalmente ci sono una data ufficiale e una rete per la serie tv con Lucy Hale di Pretty Little Liars. Proprio la dolce e stravagante Aria sarà la protagonista della nuova serie The CW che ha preso il via il 7 marzo scorso negli Usa ma che non sta portando a casa gli ascolti sperati tanto che si parla già di una possibile cancellazione per lei. Sarà davvero così? La risposta ufficiale potrebbe arrivare agli ...

Serie C Sambenedettese - via Capuano : ufficiale l'esonero : SAN BENEDETTO DEL TRONTO - Lo 0-1 subito in casa dall'Albinoleffe ha fatto traboccare il vaso: Ezio Capuano è stato esonerato dalla Sambenedettese ad una giornata dal termine del campionato. Ecco il ...

The Rain : Il trailer ufficiale in italiano della nuova Serie post-apocalittica di Netflix : Netflix ha diffuso il trailer ufficiale in italiano di The Rain , sua prima produzione originale danese, disponibile in streaming dal 4 maggio . La serie di fantascienza racconta di un mondo molto diverso da come lo conosciamo oggi. Sei anni dopo che un virus estremamente aggressivo portato dalla pioggia ha sterminato ...

Serie C - è ufficiale : cambia orario un match del prossimo week end Video : Prosegue il campionato di Serie C [Video] con tante novita' e non pochi risultati a sorpresa. Nell'ultimo week end, nel girone C, ha esultato il #Lecce che è uscito vittorioso dalla trasferta di Reggio Calabria ed ha conquistato 3 punti su un campo difficilissimo e in una gara giocata in maniera non particolarmente brillante dagli uomini di Fabio Liverani. Allo stesso tempo, le avversarie dirette per la promozione diretta, Trapani e #Catania, ...

Serie C - è ufficiale : cambia orario un match del prossimo week end : Prosegue il campionato di Serie C con tante novità e non pochi risultati a sorpresa. Nell'ultimo week end, nel girone C, ha esultato il Lecce che è uscito vittorioso dalla trasferta di Reggio Calabria ed ha conquistato 3 punti su un campo difficilissimo e in una gara giocata in maniera non particolarmente brillante dagli uomini di Fabio Liverani. Allo stesso tempo, le avversarie dirette per la promozione diretta, Trapani e Catania, sono state ...