Serie B nel caos | playoff verso il rinvio per il caso Bari

Catch 22 : Giancarlo Giannini - George Clooney e Hugh Laurie nella nuova Serie Sky : George Clooney Parla anche italiano Catch 22. La nuova produzione internazionale di Sky sarà ambientata anche nel Belpaese e potrà contare su un attore di spicco del panorama nostrano. Nel cast, infatti, c’è Giancarlo Giannini che interpreterà Marcello, proprietario di una casa d’appuntamenti, uomo un tempo molto bello e ancora decisamente piacente, sebbene con qualche anno in più. La serie in sei episodi è basata sull’omonimo romanzo ...

Playoff NBA 2018 : Houston espugna l’Oracle Arena. Golden State sconfitta - 2-2 nella Serie : Tutto in parità. Houston vince gara-4 della finale della Western Conference e ribalta ancora nuovamente il fattore campo, portandosi sul 2-2. I Rockets superano Golden State per 95-92, centrando la loro prima vittoria di sempre nei Playoff in casa dei Warriors, che vedono così interrompere la loro serie record di 15 vittorie consecutive in casa nella post season. Non potevano scegliere una prima volta migliore Harden e compagni, che ora, ...

Lega Serie A - Brunelli è il nuovo a.d. a tempo : Marco Brunelli, già direttore generale della Lega di Serie A, è stato eletto con 12 voti su 20 amministratore deLegato ad interim in attesa che sia individuato il manager a cui affidare l'incarico ...

Lega Serie A - Brunelli eletto AD ad interim : L'attuale direttore generale eletto come amministratore deLegato a tempo. Ora l'assemblea dovrà discutere della questione relativa ai diritti tv. L'articolo Lega Serie A, Brunelli eletto AD ad interim è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie A - spettatori record nell'ultima giornata : La Serie A 2017/2018 stabilisce il nuovo record stagionale relativo alle presenze negli stadi. Oltre 321mila tifosi hanno assistito alle gare dell'ultima giornata di Campionato, 32.189 a partita, ...

Serie A - Malagò : 'Mi aspetto maggior condivisione nelle scelte - anche sui diritti tv' : ... Giovanni Malagò, a margine della conferenza stampa di presentazione dell'evento '#BeAlive, il grande gioco dello sport'. Malagò nel pomeriggio parteciperà a Milano all'assemblea di Lega in cui si ...

Playoff NBA 2018 : Lebron James stellare - i Cavaliers si portano in parità nella Serie contro i Celtics : Lebron James azzanna Boston e riporta in parità la finale della Western Conference. La prestazione stellare del “Prescelto” infiamma la Qicken Loans Arena in gara-4 della sfida contro i Boston Celtics, annichiliti dal primo quarto spettacolare dei Cleveland Cavaliers, letteralmente dominanti nei 12 minuti iniziali. I Celtics sbattono costantemente contro il ferro e Jaylen Brown tira con 1/8 nella prima frazione, mentre ai Cavs riesce tutto e ...

Playoff NBA 2018 - Cleveland-Boston 111-102 : James fa 44 e spazza via Boston - è 2-2 nella Serie : Cleveland Cavaliers-Boston Celtics 111-102 Basta il primo quarto ai Cavaliers, proprio come in gara-3, per indirizzare e mettere le cose in chiaro in un match che ha avuto sin dalla palla a due un ...

Rapporti tra calciatori e clan - nel mirino vacanze e fuoriSerie A giudizio il Napoli e altri due club : C?è un po? di tutto nelle carte del deferimento di tre ex calciatori del Napoli: le telefonate con cui Paolo Cannavaro prova a piazzare un orologio di dubbia provenienza...

Jennifer Aniston - prima presidente Usa lesbica nella nuova Serie di Netflix : Una sorta di House of Cards , ma decisamente più anticonvenzionale e meno drammatica: questa è la nuova serie tv, prodotta da Netflix , con protagonista un'attrice amata in tutto il mondo come ...

Riviera - Will Arnett e Poppy Delevingne nella seconda stagione della Serie tv Sky : I paesaggi incantevoli e le ville lussuose della Costa Azzurra sono pronti ad accogliere Julia Stiles e il cast della seconda stagione di Riviera, la thriller soap di Sky, in onda sui diversi canali della piattaforma e in Italia su Sky Atlantic HD nel 2019. Le riprese sono iniziate il 21 maggio a Nizza ed è stata l'occasione per presentare i nuovi membri del cast, come riportato da Variety.Julia Stiles tornerà come protagonista di Riviera ...

Dominio azzurro alle Seychelles : Arianna Bridi e Simone Ruffini trionfano nelle 10 km della World Series : Il 28enne di Tolentino e detentore della Coppa del Mondo - allenato dal tecnico federale Emanuele Sacchi, oro ai campionati del mondo di Kazan 2015 nella 25 chilometri - rimane coperto fino all'...