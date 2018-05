Serie B | Entella-Ascoli 0-0 | l’andata dei playout finisce a reti inviolate FOTO

Serie B - play out : Entella-Ascoli - dirige Di Paolo : ROMA - La finale d'andata dei play out di Serie B, Entella - Ascoli , in programma giovedì 24 maggio alle ore 20.30, è stata affidata al direttore di gara Aleandro di Paolo, della sezione di Avezzano. ...

Probabili Formazioni Entella-Ascoli Serie B Play-Out Andata 24-5-2018 : Le Probabili Formazioni di Virtus Entella-Ascoli, Andata Play Out Serie B, 24-05-2018, ore 20:30. Clemenza sfida De Luca. Prende il via la prima parte dei Play-Out di Serie B 2017/2018, con la gara d’Andata tra la Virtus Entella di Volpe, giunta al diciannovesimo posto in classifica quest’anno, e l’Ascoli, che ha terminato la propria corsa un gradino più in alto. In campo si rinnoverà assolutamente la sfida tra i ...

Video/ Novara Entella (0-1) : highlights e gol della partita (Serie B 42^ giornata) : Video Novara Entella (0-1): highlights e gol della partita di Serie B valida per la 42^ giornata. Le immagini salienti della partita al Piola (venerdì 18 maggio)(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 10:03:00 GMT)

RETROCESSIONI Serie B/ Il Novara in Serie C con Pro Vercelli e Ternana - Entella-Ascoli ai playout : Sei squadre di Serie B sono coinvolte nella lotta per non retrocedere ad una giornata dal termine, Novara e Virtus Entella possono cadere subito mentre le altre vogliono evitare i playout(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 22:32:00 GMT)

LIVE Serie B - ultima giornata in DIRETTA : Parma in A - Entella al play-out con l’Ascoli - Novara retrocesso : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata di Serie B che ci svelerà gli ultimi verdetti, prima dei play-off. L’Empoli ha già vinto il campionato ed è da tempo certo del ritorno in A dopo una sola stagione. Manca ancora una vittoria al Frosinone per l’aritmetica certezza della promozione: ottenendo i tre punti contro il Foggia i ‘canarini’ farebbero festa. Il torneo convive da mesi con la ...

LIVE Serie B - ultima giornata in DIRETTA : il Frosinone ribalta il punteggio nella ripresa. Promozione vicina - Entella al play-out : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata di Serie B che ci svelerà gli ultimi verdetti, prima dei play-off. L’Empoli ha già vinto il campionato ed è da tempo certo del ritorno in A dopo una sola stagione. Manca ancora una vittoria al Frosinone per l’aritmetica certezza della Promozione: ottenendo i tre punti contro il Foggia i ‘canarini’ farebbero festa. Il torneo convive da mesi con la ...

Retrocessioni Serie B/ I risultati di Novara Entella chi si salva dai playout e chi va in Serie C : Sei squadre di Serie B sono coinvolte nella lotta per non retrocedere ad una giornata dal termine, Novara e Virtus Entella possono cadere subito mentre le altre vogliono evitare i playout(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 10:20:00 GMT)

Video/ Entella Frosinone (0-1) : highlights e gol della partita (Serie B 41^ giornata) : Video Entella Frosinone (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita valida nella 41^ giornata della Serie B. Canarini avanti con la rete di Dionisi al 45'.(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 11:42:00 GMT)

Serie B - Entella-Frosinone - per bookie gialloazzurri avanti a 2 - 05 : Primo di due appuntamenti decisivi per il Frosinone, tornato al secondo posto in Serie B. La corsa alla promozione diretta farà tappa a Chiavari, domani pomeriggio, dove i ciociari affronteranno l’Entella. Diversissime le motivazioni in campo, con la Virtus che, dopo il ko con la Salernitana, è in piena zona retrocessone e ha assoluto bisogno di punti. Le quote per il faccia a faccia vanno comunque dalla parte dei gialloazzurri: ...

Risultati Serie B / Classifica aggiornata - diretta gol live score : Entella - crisi pericolosa (41^ giornata) : Risultati Serie B: Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite in programma oggi 12 maggio e valide nella 41^ giornata, la penultima della cadatteria.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 13:12:00 GMT)

Serie B Entella - Volpe : «Rimbocchiamoci le maniche per fare l'impresa» : CHIAVARI - " Mi aspettavo questo momento tra quattro o cinque anni: mi rende orgoglioso, è un attestato di stima. Io non mi sono mai tirato indietro, cercherò di fare tutto quello che posso per fare ...

Serie B Entella - Volpe si presenta : «Ci giocheremo le nostre carte» : CHIAVARI - "In questo momento non ho idee: bisogna agire e non pensare. Ci dobbiamo rimboccare le maniche, e abbiamo una grossa responsabiligà perché da quello che faremo dipenderà il futuro di molte ...

Video/ Salernitana Entella (1-0) : highlights e gol della partita (Serie B 40^ giornata) : Video Salernitana Entella (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita, valida nella 40^ giornata della Serie B. Granata al successo con il gol di Bocalon.(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 11:42:00 GMT)

Video/ Entella Ascoli (1-1) : highlights e gol della partita (Serie B 39^ giornata) : Video Entella Ascoli (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita, valida nella 39^ giornata di Serie B. Monachello e Petkovic decidono il match.(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 09:38:00 GMT)