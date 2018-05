Serie B | ci sarà confronto per le Squadre B | intanto slittano i playoff

John Malkovich sarà Poirot nella miniSerie BBC tratta da La Serie Infernale : Avete presente John Malkovich? Attore americano nato nell'Illinois ma dalle chiare origini croate, protagonista di un film ambientato nella sua testa, Essere John Malkovich? Immaginatelo ora con degli abiti anni '30 e dei memorabili baffi perchè presto sarà il nuovo Hercule Poirot per BBC One nella miniSerie in tre episodi The ABC Murders.La miniSerie, tratta ovviamente dal romanzo di Agatha Christie uscito in Italia con il titolo La ...

Disenchantment : nuova Serie animata per Matt Groening - sarà su Netflix : Disenchantment è la nuova serie animata firmata Matt Groening che vedremo presto su Netflix. Disincanto ha l’impronta del papà dei Simpson, rinomato autore che ha scelto di dedicarsi ad un nuovo progetto fantasy per adulti. Potremo assistere alle puntate di Disenchantment il prossimo 17 agosto 2018, quando verrà reso disponibile su Netflix per tutti i fan italiani. Grazie ad una produzione di The ULULU Company, il nuovo show promette ...

Serena Williams - niente seeding al Roland Garros/ La ex numero 1 non sarà testa di Serie a Parigi : La Federtennis francese ha ufficialmente negato la possibilità di dare una testa di serie a Serena Williams al Roland Garros: l'americana può partecipare al torneo ma senza seeding(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 18:00:00 GMT)

Roland Garros – Si complica il rientro di Serena Williams : la tennista americana non sarà testa di Serie : I vertici del Roland Garros hanno deciso di non concedere la testa di serie a Serena Williams: la tennista americana farà comunque parte del torneo francese Serena Williams non sarà testa di serie al prossimo Roland Garros. La tennista americana, al rientro post maternità, prenderà parte al torneo grazie al ranking protetto, ma non sarà inserita nel seeding. I vertici del torneo francese infatti hanno preferito stabilire le teste di serie in ...

Rosy Abate 2 – La Serie : Calcaterra ci sarà? : Calcaterra è morto? Oppure il personaggio di Squadra Antimafia farà la sua comparsa nella seconda attesissima stagione di Rosy Abate 2 – La Serie? C’è grande attesa per la seconda stagione di Rosy Abate – La Serie, la fiction di Canale 5 interpreta dalla bravissima Giulia Michelini. Tra le varie indiscrezioni si parla di un possibile ritorno di Domenico Calcaterra, il vice questore aggiunto di Polizia interpretato da Marco ...

Barack e Michelle Obama siglano un accordo con Netflix : saranno produttori di Serie tv - documentari e film : Barack Obama non è più presidente da un anno, ormai, ma riesce sempre ad essere protagonista insieme alla moglie Michelle. La sua ultima mossa (se di mossa si può parlare), consiste nell'intraprendere una nuova carriera, quella di produttore: il Presidente e la moglie, infatti, hanno siglato un accordo con Netflix per la produzione di una serie di contenuti in esclusiva per la piattaforma, che ad oggi conta ben 118 milioni di utenti in ...

Sei ragioni per cui Lethal Weapon è una Serie super e 1 per cui non lo sarà più : [di Lorenza Negri] Sugli schermi di Italia 1 in prima tv assoluta, la seconda stagione di Lethal Weapon è un perfetto esempio di buddy cop movie (film sulle coppie di poliziotti affiatati) in versione seriale. Adattamento per il piccolo schermo della popolare saga action Arma letale – una delle migliori del genere – portata al successo dall’esplosiva accoppiata Mel Gibson – Danny Glover, all’inizio aveva lasciato ...

Non ci sarà una quarta stagione della Serie tv 'Lucifer' : Come ogni anno, in primavera, vengono scelte le serie tv da rinnovare per una stagione successiva e quelle che purtroppo non vengono portate avanti dalle emittenti televisive. Quest'anno c'è stato un "massacro" senza precedenti: molti show non hanno avuto un rinnovo e purtroppo questo spiacevole destino è toccato anche alla serie tv targata Fox, "Lucifer". L'emittente di Gary Newman ha deciso di porre fine alla serie che, nelle sue tre stagioni, ...

Sarah Drew non tornerà in tv in autunno - bocciata la nuova Serie ma al cinema arriva Indivisible (video trailer) : Mentre saluta con emozione e nostalgia il cast di Grey's Anatomy alla vigilia del finale di stagione, Sarah Drew si prepara ad una stagione lontana dal piccolo schermo. CBS ha ufficialmente bocciato il rebooot di Cagney & Lacey, di cui l'attrice aveva girato l'episodio pilota proprio durante le ultime riprese di Grey's Anatomy, ringraziando la produzione del medical drama per averle dato l'opportunità di cogliere una nuova opportunità ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018 : la finale per il tricolore sarà Catania-Padova. Sconfitte per Rapallo e Bogliasco : La scena della Pallanuoto femminile italiana è ancora dominata da Catania e Padova: a Firenze le semifinali della Final Six scudetto designano le stesse finaliste della scorsa edizione. L’ultimo atto andrà in scena domani alle ore 18.00 e sarà preceduta dalla finale per il terzo posto che vedrà il derby ligure tra Rapallo e Bogliasco. Roma batte Milano ed arpiona il quinto posto. Nella prima semifinale le etnee dominano la sfida col ...