Serie B | caso Bari | l' avvio dei playoff rinviato al 3 giugno

Caso Bari - playoff di Serie B rinviati a domenica 3 giugno : Ufficializzata la decisione di rinviare i playoff del campionato cadetto, che si disputeranno il 3 giugno nell'attesa che venga presa una decisione sul Caso Bari. L'articolo Caso Bari, playoff di Serie B rinviati a domenica 3 giugno è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Playoff Serie B - cambiano le date a causa del “caso Bari” : i dettagli : Playoff Serie B, variazioni al calendario delle gare che non andranno in scena in questo weekend a causa del dibattimento sul caso Bari Adesso è ufficiale, i Playoff di Serie B slitteranno di una settimana. A causa del procedimento attualmente in corso in merito alla situazione del Bari, che potrebbe comportare dei punti di penalizzazione nei confronti del club pugliese, i Playoff sono dunque stati rimandati ed in caso di penalizzazione potrebbe ...

Serie B nel caos : playoff verso il rinvio per il caso Bari : La Serie B va verso il rinvio dell'inizio dei playoff: tutto ruota intorno al caso Bari e la sfida con il Cittadella. L'articolo Serie B nel caos: playoff verso il rinvio per il caso Bari è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie B play off : udienza caso Bari anticipata - ecco quando Video : Tanto tuonò che piovve, l'udienza relativa al deferimento a carico della societa' Bari, per alcune violazioni Covisoc, è stata anticipata al 25 maggio. Presso il Tribunale Federale Nazionale sara' sciolto il nodo circa le sanzioni o meno da applicare alla societa' pugliese. La Figc ha comunicato la decisione del TFN di anticipare al 25 maggio la data della sentenza La nota diramata con un comunicato stampa della Figc, pochi minuti fa, contiene ...

Serie B - slittano i playoff : si attende lòa sentenza sul caso Bari : slittano, probabilmente di una settimana, i playoff di Serie B. La Lega di Serie B e la Figc hanno avvallato l'ipotesi di un rinvio, nata dopo il deferimento del Bari a causa dei ritardati pagamenti ...

Playoff di Serie B a rischio rinvio per il caso Bari - Fabbricini e Balata : 'Stiamo valutando' : Si fa sempre più concreta l'ipotesi di un rinvio dei Playoff di Serie B. Il caso Bari, deferito a causa dei ritardi dei pagamenti di Irpef e contributi Inps ha portato alla protesta del Cittadella, ...

Serie B Playoff : caso rinvio - ecco il commento del presidente Balata Video : Si è conclusa l'Assemblea di Lega di Serie B [Video], tenutasi ieri, 21 maggio, con all'ordine del giorno, tra i punti salienti, l'approvazione delle seconde squadre. Presente alla riunione anche il vicecommissario della Figc Alessandro Costacurta, che ha informato l'Assemblea della necessita' di costituire un tavolo di confronto con la Lega B per valutare la delibera federale con cui è stata disciplinata la questione. Il presidente della Lega ...

Serie B Playoff : caso rinvio - ecco il commento del presidente Balata : Si è conclusa l'Assemblea di Lega di Serie B, tenutasi ieri, 21 maggio, con all'ordine del giorno, tra i punti salienti, l'approvazione delle seconde squadre. Presente alla riunione anche il vicecommissario della Figc Alessandro Costacurta, che ha informato l'Assemblea della necessità di costituire un tavolo di confronto con la Lega B per valutare la delibera federale con cui è stata disciplinata la questione. Il presidente della Lega B, Mauro ...

La Serie Il caso Harry Quebert con Patrick Dempsey - l’autore del romanzo parla di personaggi e data d’uscita : La serie La verità sul caso Harry Quebert con Patrick Dempsey e Ben Schnetzer nei panni dei protagonisti farà il suo debutto negli Stati Uniti, con tutta probabilità, il prossimo autunno: ad annunciarlo è l'autore del romanzo da cui è tratta, lo scrittore svizzero Joël Dicker. Recentemente in Italia per presentare la sua ultima fatica letteraria, il romanzo La scomparsa di Stephanie Mailer edito da La nave di Teseo, l'autore del best-seller ...

RISULTATI Serie C / Andata play off : il caso della Reggiana - diretta Gol live score delle partite : RISULTATI SERIE C: diretta gol live score dei play off del terzo campionato italiano. Oggi al via i match di Andata del primo turno nazionale: ritorno atteso il 23 maggio.(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 14:50:00 GMT)

Serie B : infuria la polemica - dal 'caso Bari' al sold out (o quasi) di Ascoli Video : Non potevano certo mancare le polemiche per la 42a e ultima giornata della regular season della Serie B. Domani, 18 maggio, sara' un venerdì da ricordare per alcuni, da dimenticare per altri, ma, in ogni caso, speriamo che sia una giornata di sport, condita solo dalla passione dei tifosi. Ascoli, la curva nord ai bresciani, infuria la polemica Ad iniziare dalla sfida tra Ascoli e Brescia [Video], in palio una stagione per tutte e due le squadre ...

Serie A calcio femminile - Juventus e Brescia a quota 54 : cosa succede in caso di arrivo a pari punti? Rischio spareggio! Il regolamento : Mancano 180 minuti al termine del campionato di calcio femminile di Serie A e Brescia e Juventus sono in vetta con gli stessi punti (54). Una parità dettata dalla quasi infallibilità delle due compagini sconfitte due volte in questo campionato con una vittoria ciascuna nei rispettivi scontri diretti: 4-0 in favore della Vecchia Signora nel match al Club Azzurri e 2-1 per le Leonesse a Vinovo. Un sostanziale equilibrio che potrebbe portare ad un ...

Serie A calcio femminile - Juventus e Brescia a quota 54 : cosa succede in caso di arrivo a pari punti? Rischio sorteggio! Il regolamento : Mancano 180 minuti al termine del campionato di calcio femminile di Serie A e Brescia e Juventus sono in vetta con gli stessi punti (54). Una parità dettata dalla quasi infallibilità delle due compagini sconfitte due volte in questo campionato con una vittoria ciascuna nei rispettivi scontri diretti: 4-0 in favore della Vecchia Signora nel match al Club Azzurri e 2-1 per le Leonesse a Vinovo. Un sostanziale equilibrio che potrebbe portare ad un ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Lega Calcio convoca riunione urgente sul caso MediaPro : La Lega Serie A comunica di avere convocato per giovedì 3 maggio 2018, alle ore 16.00, presso la propria sede in Milano, un’Assemblea in via di urgenza per relazionare le proprie Associate in merito a quanto rappresentato dal Gruppo MediaPro nella serata di ieri in riferimento al contratto di licenza dei Diritti audiovisivi del campionato di Serie A per le stagioni 2018-2021. Ieri l'intermediar...