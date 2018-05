Seat Leon - Le prime immagini della nuova generazione

quattroruote

(Di giovedì 24 maggio 2018) Quelle che vi proponiamo sono lefoto spia. Trattandosi di un modello che dovrebbe vedere la luce nella seconda parte del 2019 i tecnici non stanno ancora provando su strada la vettura completa, ma solo la piattaforma e alcuni particolari: così si spiega l'utilizzocarrozzeriaattualeST, modificata per accogliere un frontale completamente inedito.Cresce il passo. L'impressione è che lasia cresciuta leggermente nel passo e il frontale sembra completamente diverso nell'impostazionemascherina e dei volumi. I gruppi ottici anteriori sono totalmente nascosti, mentre nella parte inferiore di scorge l'andamento delle prese d'aria e dei profili aerodinamici. La zona posteriore è invece invariata e quindi non fornisce indicazioni utili per comprendere come si evolverà il design del marchio spagnolo.Elettrificazione e ...