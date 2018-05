Sea of Thieves Hungering Deep aggiunge la campagna | uscita 29 maggio e novità

Sea of Thieves : in arrivo una nuova campagna con l'aggiornamento The Hungering Deep : Poco tempo fa, Rare ha annunciato ufficialmente la data di lancio per l'espansione The Hungering Deep del suo Sea of Thieves, i giocatori potranno mettere le mani sull'aggiornamento a partire dal 29 maggio.Ora, grazie alla segnalazione di Polygon, scopriamo che il team ha pubblicato un video diario nel quale si parla proprio delle novità in arrivo con l'update e, tra tutte, spicca l'introduzione di una nuova campagna con il primo personaggio ...

Sea of Thieves : la patch 1.0.8 aggiunge tante nuove opzioni e migliora le prestazioni del gioco : Rare e Microsoft hanno reso disponibile oggi una nuova patch per Sea of Thieves, la 1.0.8, che piuttosto che aggiungere contenuti introduce alcune preziose opzioni che miglioreranno senza dubbio l'esperienza di tutti i giocatori del titolo piratesco dello studio britannico.Come riporta Wccftech, l'aggiornamento ha un peso di 1,22 GB su Xbox One e di 1,18 GB su PC, e segna il debutto di un'opzione che permette di selezionare, per ogni arma da ...

Sea of Thieves : l'aggiornamento The Hungering Deep ha una data di uscita : Rare e Microsoft hanno annunciato la data di uscita per il primo importante aggiornamento di contenuti di Sea of ​​Thieves.l'aggiornamento è intitolato The Hungering Deep e uscirà il 29 maggio, il che significa che mancano meno di due settimane al lancio.Come riporta Dualshockers, accanto all'annuncio, riceviamo un trailer, promesso dagli sviluppatori, che parla di mostri marini giganti e antichi marinai, il che è qualcosa di davvero ...

Importanti novità Sea of Thieves al 18 maggio - grande aggiornamento in arrivo : L'approdo di Sea of Thieves sulle piattaforme targate Microsoft è stato salutato in maniera assolutamente calorosa dagli utenti Xbox One e PC: una ventata d'aria (di mare) fresca che era necessaria in un parco titoli che non brillava di certo per quantità, con Sony che sostanzialmente si può permettere di fare il bello e il cattivo tempo con le proprie esclusive, rilasciate a cadenza ormai quasi fissa. Certo, non ci troviamo davanti a un titolo ...

Sea of Thieves : rimosse le lobby private a causa di problemi con i server : Come riporta VG247.com, sono stati riscontrati importanti problemi di stabilità dei server che hanno impedito ai giocatori di Sea of ​​Thieves di usufruire di alcune funzionalità cruciali appena aggiunte con la patch 1.07.L'aggiornamento ha portato con sé le lobby private, la possibilità di fornire ad altri giocatori elementi come banane e alcuni altri update al sistema di progressione.Dopo due ore dalla pubblicazione della patch, ...

Sea of Thieves si aggiorna con la patch 1.0.7 - debuttano finalmente le ciurme private : I server di Sea of Thieves sono stati offline per alcune ore nella mattinata di oggi mentre veniva applicata la patch 1.0.7 al gioco, che introduce finalmente le ciurme private e altre interessanti novità al titolo piratesco di Rare.Le ciurme private permettono finalmente di bloccare uno o più posti sul proprio galeone per i nostri amici, senza che questo venga riempito in automatico dal matchmaking casuale. Potremo quindi selezionare tra Ciurma ...

La nuova patch di Sea of Thieves è stata rimandata : arriverà la prossima settimana insieme al trailer dell'espansione The Hungering Deep : Se siete tra coloro che attendevano la nuova patch di Sea of Thieves oggi, purtroppo rimarrete delusi, poiché gli sviluppatori hanno comunicato che l'aggiornamento è stato rimandato.Come segnala VG247.com, il ritardo nella pubblicazione della patch è stato causato dalla comparsa imprevista di un bug nel codice della versione PC. Rare, quindi, ha deciso di prendersi un tempo maggiore per risolvere il problema e offrire un aggiornamento ...

La patch 1.07 di Sea of Thieves rinviata per problemi tecnici : Non riuscirà purtroppo a giungere puntuale all'appuntamento con la community l'ultimo aggiornamento di Sea of Thieves, la particolarissima avventura a tema piratesco che ha ravvivato la situazione esclusive targate Microsoft su Xbox One e PC: stando a quanto riportato in rete infatti, la patch subirà uno slittamento di qualche giorno. L'annuncio arriva direttamente dagli addetti ai lavori, i ragazzi di Rare, che nel corso della fase di ...

Michael Pachter : "Sea of Thieves? Il genere piratesco è oltraggiosamente stupido - Rare sta peggiorando" : Sea of Thieves è stato il titolo di Rare con il lancio migliore nella storia dello studio britannico, ma sembra che ad alcuni, soprattutto a Michael Pachter, non sia davvero piaciuto. Il noto analista di Wedbush Securities ha recentemente commentato il gioco in una chiacchierata con Gaming Bolt, lanciandosi in un duro attacco all'IP e allo stesso team di sviluppo.Pachter ha infatti definito il genere piratesco come "oltraggiosamente stupido" e ...

Sea of Thieves : Rare aggiunge tantissimi nuovi elementi cosmetici e anticipa i contenuti del primo evento speciale di maggio : Nel primo mese e mezzo dal lancio di Sea of Thieves Rare si è occupata di pubblicare una miriade di update che sono intervenuti su bug e problemi segnalati dai giocatori, mentre una parte della community si lamentava insistentemente della carenza effettiva di contenuti che affliggeva il titolo piratesco dello studio britannico.Nella giornata di ieri gli sviluppatori hanno condiviso un nuovo video diario con il quale hanno inaugurato una seconda ...

2 milioni di utenti attivi nel primo mese di Sea of Thieves ma più della metà grazie alla prova gratuita dell'Xbox Game Pass : Ve ne avevamo parlato alcuni giorni fa: Sea of Thieves è l'IP di Rare degli ultimi 20 anni che ha venduto di più durante il primo mese di lancio. Un successo quindi su tutta la linea? Non proprio secondo Superdata.La nota compagnia specializzata in ricerche e analisi di mercato ha proposto un'analisi che pone più di qualche dubbio sul successo del titolo Rare nel lungo periodo. Il motivo è presto detto: l'Xbox Game Pass. Ecco quanto dichiarato ...

Sea of Thieves : gli sviluppatori ci forniscono qualche indicazione sul single player : Sea of Thieves è diventato da poco l'IP di Rare degli ultimi 20 anni che ha venduto di più durante il primo mese di lancio e, come ormai saprete, il gioco propone un mondo condiviso dove l'avventura riesce a dare il suo meglio se giocata con un gruppo di persone.Tuttavia, Sea of Thieves può risultare appagante e divertente anche se giocato in solitaria o con una sloop da due persone.A tal proposito risulta interessante l'ultimo video condiviso ...

Xbox One e Sea of Thieves scalano la classifica delle vendite : Secondo alcuni dati rilasciati dal gruppo NDP, Sea of Thieves è il secondo gioco più venduto di marzo, insieme a questo è in crescita anche il mercato Xbox. Game Industry I titoli di punta del mese di marzo sono stati Far Cry 5 e Sea of Thieves, coprendo una grande quota di vendita e totalizzando un alto numero di utenti. I dati forniti da NDP mostrano un calo generale delle quote, dell’11%, rispetto allo scorso anno, ma i risultati rimangono ...

Sea of Thieves è l'IP di Rare degli ultimi 20 anni che ha venduto di più durante il primo mese di lancio : Sea of Thieves è stato un discreto successo per Rare, ma con la pubblicazione dei dati di vendita di marzo elaborati dalla nota azienda NPD il titolo piratesco dello studio britannico si è visto assegnare un ennesimo record, che poteva essere ampiamente pronosticato fin dal lancio del gioco.US Gamer segnala infatti che NPD ha eletto Sea of Thieves come il videogioco di Rare degli ultimi vent'anni che ha venduto di più durante il suo primo mese ...