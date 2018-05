Scuola | Sicilia | due milioni di euro in più per istituti 2

Una Scuola siciliana cancella l'incontro con Borrometi : la Scuola non ha uno spazio per un incontro del genere : Il preside dell'Istituto superiore «Archimede» di Rosolini, in provincia di Siracusa, preoccupato dalle rivelazioni della Dda di Catania di un possibile attentato per uccidere Paolo Borrometi con un'...

Scuola : Unione studenti Sicilia - nuovo calendario è inammissibile : Palermo, 7 mag. (AdnKronos) - "inammissibile". Così l'Unione degli studenti Sicilia bolla il nuovo calendario per l'anno scolastico 2018-2019 predisposto dall'assessore regionale all'Istruzione Roberto Lagalla. "Dal prossimo anno gli studenti dovranno frequentare per ben 4 giorni in più, con l'antic

Scuola - importanti modifiche sul calendario in Sicilia : importanti novità legate alla Scuola giungono dalla Regione Sicilia. Sono state attuate rilevanti modifiche all’interno del calendario per l’anno scolastico 2018/2019. Sicuramente, una delle più salienti è l’esclusione da parte dell’assessorato dalla soglia dei 200 giorni di lezione pause e gite varie, a cui, come leggiamo da OrizzonteScuola.it ‘sono riservati 11 giorni’. La decisione è […] L'articolo ...

Uil Scuola Sicilia : il II Congresso programmato per il 30 aprile a Palermo : “La Scuola al centro per un futuro migliore. Diritti, qualità, solidarietà e autonomia”: è il titolo del secondo Congresso regionale della Uil Scuola Sicilia, che si terrà a Palermo lunedì 30 aprile presso gli spazi del Mondello Palace, in viale Principe di Scalea, a partire dalle 9:30. I lavori, che vedranno la partecipazione di settantuno delegati provenienti da tutta la Sicilia, saranno presieduti dal segretario generale della Uil Sicilia ...

Scuola : Musumeci - oltre 272 mln di euro per edilizia scolastica in Sicilia : Palermo, 20 apr. (Adnkronos) - "Nei prossimi mesi metteremo in campo 272,5 milioni di euro per l’edilizia scolastica. Si tratta di oltre 82 milioni di euro di fondi europei e 190 milioni da fondi dello Stato in forza di un decreto legge del 2013". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, N

Sicilia : cabina di regia per piano Miur su Scuola infanzia : Palermo, 19 apr. (AdnKronos) - Una cabina di regia per la promozione del sistema integrato di educazione e istruzione per i bambini da 0 a 6 anni, tempo prolungato, poli per l'infanzia e un gruppo di coordinamento pedagogico per la qualificazione del sistema formativo. Sono alcuni degli interventi p

Scuola : Sicilia record in Italia - un alunno su quattro abbandona : Palermo, 9 apr. (AdnKronos) - Quasi un alunno su quattro, in Sicilia, abbandona la Scuola, un record in Italia. Nell’isola appena un istituto su quattro è costruito con criteri antisismici e soltanto il 39% degli edifici scolastici è utilizzato per attività didattiche, il resto è di fatto fuori uso.

Scuola : dalla Regione Sicilia 500mila euro per sezioni primavera : Palermo, 5 apr. (AdnKronos) - La Sicilia stanzia 500mila euro per il finanziamento dello sezioni primavera per l'anno scolastico 2017-18. Il contributo permetterà alle scuole paritarie, ai nidi d’infanzia pubblici o privati e alle scuole statali di avviare le sezioni primavera. "Si tratta di un serv

Scuola : penalizzazione organici Sicilia preoccupa governo Musumeci (2) : (AdnKronos) - "La qualità dell’istruzione scolastica è di fondamentale importanza -ha sottolineato il presidente della Regione Nello Musumeci-. Per tale ragione, ancorché non direttamente competente in materia di dimensionamento degli organici della Scuola, la Regione Siciliana intende aprire un cos