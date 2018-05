Scottato da Trump | Macron ci riprova con Putin Ma la strada è in salita

huffingtonpost

(Di giovedì 24 maggio 2018) Dopo essere tornato da Washington a mani vuote, Emmanuelcie vola alla volta di San Pietroburgo, dove questo pomeriggio incontrerà il suo omologo russo, Vladimir, prima di intervenire al Forum internazionale economico in qualità di ospite d'onore. Una visita di due giorni, durante la quale il capo dell'Eliseo si farà ancora una volta portavoce di Bruxelles per allentare le tensioni con il Cremlino e cercare un'intesa sui principali dossier internazionali, primo fra tutti quello riguardante l'accordo sul nucleare iraniano.A un anno esatto dal loro primo incontro avvenuto nel castello di Versailles, un tempo residenza reale, i due leader si ritrovano oggi per la terza volta sotto gli ori del Palazzo di Costantino, appartenuta in passato allo zar Pietro il Grande. Una location dall'alto valore simbolico, scelta per ricambiare la sfarzosa ...