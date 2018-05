Scontro treno-tir nel Torinese | assessore | l’incidente più grave in 25 anni

Scontro treno-tir nel Torinese : capotreno operata - intervento riuscito : La capotreno rimasta ferita nello Scontro verificatosi ieri sera tra un tir e un treno regionale a Caluso “è stata operata d’urgenza nella notte per stabilizzare la frattura al bacino. E’ ancora addormentata, ma si prevede un buon decorso“: lo ha reso noto il dottor Maurizio Berardino, responsabile del Pronto soccorso dell’ospedale Cto di Torino, dove la donna è ricoverata. Al Cto sono stati trasportati in totale ...

Scontro tra treno e tir - due morti e 20 feriti sulla Torino-Ivrea. “Il camion ha sfondato il passaggio a livello” : Un tir fermo sui binari all’altezza di un passaggio a livello. Un treno regionale, il Torino-Ivrea 10027, che non riesce a fermarsi in tempo, nonostante il macchinista abbia azionato in freno di emergenza. E lo Scontro, che fa deragliare il locomotore e due vagoni. E’ successo mercoledì sera, intorno alle 23:20, tra le stazioni di Rodallo e Caluso sulla linea Chivasso-Aosta. L’impatto violentissimo ha ucciso due ...